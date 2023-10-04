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Делегации из Ташкента рассказали о «фишке» красных автобусов и школьном питании в Казани
Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с делегацией из Ташкента, которая прибыла в столицу РТ для участия в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Об этом сообщает мэрия Казани.
Руководство столицы РТ поделилось с гостями опытом в развитии различных областей городского хозяйства. Так, они узнали о транспортной реформе, проходившей в Казани в 2007 году, в результате чего у города появилась фишка — автобусы, оформленные в единой цветовой гамме.
Как отметил Метшин, город не останавливается на достигнутом — сейчас общественный транспорт постепенно переводится на бескондукторную систему оплаты.
Кроме того, казанские специалисты поделились опытом в модернизации рекламной отрасли, обновлении сферы школьного питания, благоустройстве общественных пространств и ряде других инициатив.
«Многие проекты, которые мы готовили, были пилотными по всей России. Мы формировали федеральную законодательную базу с Госдумой и Правительством страны. Наша команда первой прошла эту дорогу», — рассказал гостям Метшин.
Во встрече приняли участие хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, заместитель хокима Шароф Рахманов и другие представители хокимията Ташкента.
Напомним, что форум в Казани проводится в преддверии встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Узбекский лидер будет находиться с официальным визитом в России с 5 по 7 октября.
Как ранее сообщал «Татар-информ», в планах Мирзиеева есть и посещение Татарстана, где он встретится с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.
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