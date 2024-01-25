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Делегации из Челябинской области рассказали о подходе к оздоровлению Волги в Татарстане
Делегацию из Челябинской области, посетившую с рабочим визитом Татарстан, ознакомили с комплексным подходом к проектам по оздоровлению Волги. О реализуемых проектах гостям рассказал замглавы Минэкологии РТ Егор Тарнавский, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты из Челябинской области узнали о новых технологиях, применяемых при рекультивации иловых полей очистных сооружений Казани.
Заместитель министра объяснил, что над разработкой решения проблемы работало научное сообщество Татарстана, в том числе специалисты Института проблем экологии и недпропользования Академии наук РТ.
Были проведены комплексные испытания, результаты которых и послужили основой для плана дальнейших инженерных изысканий.
«По итогам определили, что технология утилизации должна решать пять основных задач — обезвоживание, обеззараживание, обезвреживание, переработку осадков непосредственно на месте их размещения и нейтрализацию вредоносных запахов при проведении работ», — перечислил Тарнавский.
Рекультивация ведется иловых полей БОСК Казани началась в 2021 году и, как ожидается, завершится уже в 2024-м. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и сейчас завершены на 66%.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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