Делегации из Челябинской области рассказали о подходе к оздоровлению Волги в Татарстане

Фото: Минэкологии Татарстана

Делегацию из Челябинской области, посетившую с рабочим визитом Татарстан, ознакомили с комплексным подходом к проектам по оздоровлению Волги. О реализуемых проектах гостям рассказал замглавы Минэкологии РТ Егор Тарнавский, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты из Челябинской области узнали о новых технологиях, применяемых при рекультивации иловых полей очистных сооружений Казани.

Заместитель министра объяснил, что над разработкой решения проблемы работало научное сообщество Татарстана, в том числе специалисты Института проблем экологии и недпропользования Академии наук РТ.

Были проведены комплексные испытания, результаты которых и послужили основой для плана дальнейших инженерных изысканий.

«По итогам определили, что технология утилизации должна решать пять основных задач — обезвоживание, обеззараживание, обезвреживание, переработку осадков непосредственно на месте их размещения и нейтрализацию вредоносных запахов при проведении работ», — перечислил Тарнавский.

Рекультивация ведется иловых полей БОСК Казани началась в 2021 году и, как ожидается, завершится уже в 2024-м. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и сейчас завершены на 66%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.