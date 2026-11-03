Делегации из 50 регионов РФ ознакомились с туристической инфраструктурой Казани

Казань стала площадкой для заключительного этапа программы повышения квалификации «Стратегия лидерства: развитие туризма в регионе». Руководители региональных органов власти, курирующих туризм и гостеприимство, из 50 субъектов России ознакомились с развитием городской инфраструктуры столицы Татарстана, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Экскурсионная программа началась у ИТ-парка имени Башира Рамеева, где участников поприветствовали председатель Госкомитета РТ по туризму Оксана Саргина, заместитель директора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Арина Петрова и директор ИТ-парка Руслан Власов.

Затем делегации показали благоустроенную набережную озера Нижний Кабан и территорию возле театра имени Галиасгара Камала. Участники также побывали внутри театра и прошли по третьей очереди набережной до Центра городского туризма.

О развитии этих территорий рассказали представители архитектурных и городских организаций, в том числе исполнительный директор бюро «Архитектурный десант» Анастасия Мутагирова, руководитель проектного офиса Wowhaus в Казани Ильяс Гильманов и директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

После этого участники отправились к Казанскому Кремлю и Кремлевской набережной. Там они ознакомились с тем, как объекты культурного наследия включены в городскую среду и туристическую инфраструктуру.

Программа организована Минэкономразвития России при поддержке Госкомитета РТ по туризму, Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и Cosmos Hotel Group. Обучение проходит в рамках федерального проекта «Кадры для туризма» национального проекта «Туризм и гостеприимство».