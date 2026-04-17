Делегации дипломатических миссий стран Азии рассказали о татарстанских производствах

В Торгово-промышленной палате Татарстана прошла встреча делегации дипломатических миссий стран Азии с представителями крупных предприятий республики. Они рассказали о своих производствах и возможных путях сотрудничества.

«Мы хотим сделать встречу в формате диалога. Никто не будет просить послов выступать с речами, но они могут задавать вопросы. Интерес к сотрудничеству с вашими странами у нас очень большой», – отметил председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

Перед делегацией выступили представители разных компаний: от нефтегазового сектора до авиастроения.

Подобные визиты в республику направлены на расширение узнаваемости Татарстана в азиатском регионе, рассказал «Татар-информу» заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.

«Хочется, чтобы взаимодействие нашей республики со странами, которые представляют наши гости, росло. С некоторыми странами товарооборот остается низким. Чтобы они узнали Татарстан, мы устраиваем такие мероприятия», – пояснил Лернер.