Делба: Россия выделит Абхазии 5,2 млрд рублей в 2025-м

Россия выделит Абхазии 5,2 млрд рублей в качестве финансовой помощи в 2025-м. Об этом заявил ИО министра финансов Абхазии Владимир Делба, чьи слова приводит РИА «Новости».

Большую часть этих денег, по словам спикера, потратят на социально-экономическое развитие Абхазии, а также определенная доля средств уйдет на софинансирование зарплаты «бюджетников» (сотрудников бюджетной сферы).

Напомним, что с 1 сентября Россия приостановила соцвыплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии. Так, в республику начали поставлять электричество по коммерческой стоимости. Такие решения последовали из-за невыполнения Сухумом обязательств, взятых в рамках гармонизации законодательств двух стран. С 23 декабря РФ осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. В планах отправить 327 млн киловатт-часов.