«Делали с душой»: новошешминские юнармейцы изготовили окопные свечи для бойцов

Юнармейцы слободоволчинской школы совместно с руководителем отряда приняли участие в акции «Огонёк добра», в рамках которой изготавливаются окопные свечи. Фото появилось в телеграм-канале городской администрации.

Для ребят провели мастер-класс, рассказали и показали им технику изготовления окопных свечей. Ребята с интересом наблюдали за процессом, а потом начали делать свечи сами. Дело это кропотливое, требующее немало времени.

Ученица 8-го класса Лера Зубатова отметила, что свечи для бойцов делали с душой.

«Ребята из нашего отряда „Юнармия“ активно участвуют в различных акциях и мероприятиях. Поэтому мы не могли остаться в стороне и приняли участие в акции „Огонёк добра“. Мы осознаем, для чего нужны эти свечи и какую помощь они принесут бойцам, поэтому всё делали от души», — поделилась юнармеец Лера.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону