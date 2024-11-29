Делала вид, что все официально: в Казани судят пристава, отдавшую авто должника любовнику

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Забрала машину у должника и отдала возлюбленному»

Приволжский суд Казани начал разбираться в уголовном деле бывшего судебного пристава Ильвины Замалиевой. Ее обвиняют в служебном подлоге, халатности и превышении должностных полномочий.

В апреле этого года телеграм-каналы сообщали о том, что судебный пристав Замалиева уговорила одного из должников отдать машину, чтобы покрыть его долги. Она подделала документы, а машину должника передала своему возлюбленному, который ездил на ней около года. А бывший хозяин машины так и остался с долгами.

Ильвине Замалиевой 35 лет, она родилась в Зеленодольске, имеет высшее юридическое образование. Сейчас она работает на складе одного из крупных маркетплейсов. Суда она дожидалась под домашним арестом.

Подсудимая опоздала на первое заседание на 40 минут из-за пробок. Государственный обвинитель поставил перед судом вопрос о том, что за неуважение к суду Замалиеву стоит поместить в СИЗО. Чтобы она больше не опаздывала. Судья также попросил девушку тщательнее планировать время, он сказал: «Даже журналисты пришли на заседание вовремя».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Из пристава в перекупы, потом в кладовщика и подсудимую»

Помощник прокурора Приволжского района Ирек Вахитов зачитывал государственное обвинение около двух часов. Большая часть материалов касалась истории автомобиля Mazda и его владельца. В промежутке с 2019 по 2023 год хозяин авто взял шесть кредитов на самые различные нужды, каждый из которых был от 10 до 45 тысяч рублей.

Так как он был не в состоянии расплатиться, судебные приставы возбудили на него шесть исполнительных производств. Отчаянием и финансовой неграмотностью мужчины, по версии следствия, в тот момент решила воспользоваться судебный пристав-исполнитель Приволжского районного отдела судебных приставов Казани Управления ФСС приставов РФ по РТ Ильвина Замалиева.

Она связалась с мужчиной и предложила ему погасить все долги в счет его машины. Для этого она со своими друзьями-«перекупщиками» приехала к нему, чтобы оценить стоимость авто, сошлись на 327 тысячах рублей. По версии следствия, Замалиева до последнего делала вид, что процедура официальная. Она забрала машину у хозяина и заверила его, что долги будут погашены.

После этого предприимчивый пристав-перекуп забрала машину себе, а документы подделала – в них значилось, что мужчина все долги оплатил. Шесть эпизодов служебного подлога – это шесть кредитов хозяина автомобиля, которые Замалиева решила фиктивно погасить через внутреннюю базу приставов. Превышение полномочий ей вменили за то, что она подделала подпись владельца в документах на машину. Автомобиль она в итоге подарила своему возлюбленному, который целый год спокойно на нем катался, пока афера не вскрылась.

Самый удивительный эпизод в деле связан с халатностью. По версии следствия, суд арестовал дом одного из мужчин, который задолжал деньги оппоненту.

Арест поручили Ильвине Замалиевой, но, по словам государственного обвинителя, она оперативно «плохо отработала». Арест на дом проигравшего суд мужчины был на сумму около 6 миллионов рублей, но из-за того, что Замалиева не успела вовремя оформить документы, этот мужчина успел переписать дом на свою дочь и изъять его уже было нельзя. В своей речи государственный обвинитель не один раз упомянул, что своими действиями Ильвина Замалиева порочила репутацию сотрудника правоохранительных органов.