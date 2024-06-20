«Делаем всё для победы»: в Заинске прошла встреча главы с бойцами СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Очередная встреча с участниками спецоперации состоялась в центральной городской библиотеке имени Суббуха Рафикова в Заинске. Началась она с небольшой экскурсии по учреждению, ознакомления с выставками и продолжилась разговором за чашкой чая.

Глава Заинского района Татарстана Разиф Каримов заявил, что в районе продолжается большая работа для победы и выполняются все обязательства перед участниками СВО и их семьями.

«Когда мы провожали наших военнослужащих, то обещали сохранить экономику муниципалитета, и мы держим свое обещание. Экономические показатели хорошие, рабочие места сохраняются. Продолжаем оказывать большую помощь нашим военнослужащим. Находим деньги, возможности, помогают неравнодушные жители. Мои помощники занимаются формированием заявок от бойцов, находим машины, доставляем груз в зону СВО. Уже доставили около 400 тонн груза. Для нашего муниципалитета это очень много. Конечно, мы включаем и деньги муниципалитета, резервного фонда. В этом деле никаких задержек не должно быть, и мы на 100 процентов будем помогать и делать всё возможное и невозможное. Конечно, и формат помощи меняется, изменились и потребности военнослужащих», — отметил глава района.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

От лица ветеранов к участникам встречи обратился председатель Совета ветеранов Алексей Алексеев.

«Мы всегда болели и болеем за вас. Есть пацаны, которые были у меня подростками, занимались каратэ. „Форпост“ 20 лет вел. И сейчас „Форпост“, прокуратура, подразделение по делам несовершеннолетних совместно занимаются тем, что вытаскивают детей из социальных сетей, в которые их вовлекает Запад, Америка, Англия. Они создали множество сетей, чтобы увлечь, забрать наших детей — это и экстремистские, террористические, суицидальные, наркотические сети. Это очень сложная работа. И после нас именно вы будете воспитывать нашу молодежь и прививать им правильные ценности. Уже сейчас наша молодежь смотрит на вас, подражает вам, и ваше слово для нее имеет большой вес», — поделился он своим пониманием ситуации.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Сами участники спецоперации интересовались повседневной жизнью муниципального района. Один из военнослужащих спросил о будущем Заинской ГРЭС и получил ответ от главы района.

Подобный формат встреч позволяет руководству района узнать из первых уст потребности бойцов, а военнослужащие могут напрямую задавать вопросы ответственным лицам.

Участие во встрече помимо упомянутых выше приняли руководитель исполнительного комитета района Эмиль Галеев, военный комиссар города Заинска и Заинского района Айрат Аглямзянов, заинский социальный координатор Татарстанского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Хватков, общественные помощники главы района по решению вопросов военнослужащих и их семей.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Пришел на встречу, в частности, военнослужащий с позывным Мистер Карась. Из Заинского района он отправился в зону спецоперации по мобилизации 30 сентября 2022 года. «Моя служба связана с эвакуацией раненных и погибших бойцов. Окончил медицинские курсы», — пояснил он.

До мобилизации Мистер Карась окончил колледж и работал газосварщиком. Юноша состоял в мобилизационном резерве и 19 сентября приехал на сборы. 21 сентября объявили мобилизацию, и через девять дней его мобилизовали.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной