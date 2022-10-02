Делаем большое добро: в Казани прошел благотворительный экологический фестиваль

Фото: Арина Потапова/ ИА «Татар Информ»

Сегодня в Казани молодежная общественная организация «Будет чисто» совместно с Культурным центром «Сайдаш» провели благотворительный экологический фестиваль «Ярдэм». Проект направлен на оказание материальной помощи детским домам и специализированным центрам Республики Татарстан.

Участниками акции стали все желающие граждане, а также волонтеры общественной организации «Будет чисто» и студенты Казанского энергетического университета. Воспитанники детских домов и центров Казани, районов Татарстана изготовили поделки из вторсырья, которые в рамках эко-фестиваля обменивались на вторсырье, собранное жителями республики.

«Мы делаем большое добро. Все неравнодушные люди, которые сегодня присоединились к нашему фестивалю оказывают огромную поддержку детям-сиротам с трудной жизненной ситуацией. Каждый ребенок, находящийся в детском доме, хочет поддержки и внимания. Дети изготовили поделки своими руками, которые выдаются жителям после сдачи макулатуры и пластика. Это как знак благодарности за небезразличие и помощь нуждающимся», — рассказала организатор молодежной общественной организации «Будет чисто» Алина Кабатьева.

Кроме того, организатор отметила, что фестиваль собрал достаточно большое количество желающих горожан, которым не все равно на судьбы детей. Также она подчеркнула особую важность фестиваля для жителей республики. По ее словам, подобные акции показывают единение и сплоченность жителей Казани для достижения общей цели в помощи детям сиротам.

«В день фестиваля главное — объединиться и показать ребятам, что поддержка существует, хоть мы и не находимся с ними рядом, но мы готовы проявить содействие для их благополучия. Хоть они и находятся в детском доме и пока что не обрели семью, но они хотят быть нужными. Деньги, собранные с фестиваля пойдут на все необходимое детям», — заключила она.

«Мы ежегодно сортируем мусор и сдаем на переработку. Когда я узнала про благотворительный фестиваль, то не задумываясь поняла, куда я отнесу все накопившееся сырье. Это стало не просто помощью для экологии, но и помощью детям, на благое дело, что безумно радует. В такие моменты понимаешь, что не зря собираешь

макулатуру, и это кому-то поможет. Надеюсь, что с нашей помощью у ребят появится все нужное, и они будут счастливы», — поделилась своими впечатлениями одна из участниц фестиваля.

Помимо пункта выдачи, в котором принимался отсортированный мусор и ярмарки экоподелок, рядом расположились площадки с образовательными мастер-классами по экологии. Желающие смогли узнать, какие продукты питания нужно выбирать в супермаркетах, чтобы сохранить нашу природу. Также юные гости смогли пройти интерактивные игры, в которых собирали свой эко-рюкзак в поход. Кроме этого, гости прошли квест-игру по раздельному сбору отходов на перерабатываемое и неперерабатываемое сырье.

«Проблема экологии в последнее время становится все актуальней. Важно объяснить детям и привлечь их внимание к современным экологическим проблемам нашей страны. Нужно с раннего возраста формировать их мировоззрение к бережному отношению к природе. Все наши общеобразовательные площадки направлены именно на это, чтобы каждый из гостей понимал, что мы полностью зависим от нашей природы, и наша жизнь будет зависеть от отношения к ней», – рассказал один из волонтеров молодежной общественной организации «Будет чисто».

Фестиваль проходил при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).