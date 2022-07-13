Дела сердечные, или как пережить жару: советы главного кардиолога Татарстана

Вторую неделю в Татарстане господствует жара, и нашему сердцу во время аномально теплой погоды приходится непросто. Какие правила соблюдать тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями? Что можно делать и чего делать категорически нельзя? Как отличить усталость от болезни – «Татар-информу» рассказала главный кардиолог РТ Зульфия Ким.

Зульфия Ким напоминает, что с наступлением жары у сердечников могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания и необходимо внимательно прислушиваться к организму Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пять золотых правил для сердечников в жару

В Татарстане установилась жаркая погода, столбики термометров стабильно держатся на отметке в плюс 30 градусов. К тому же начался сезон отпусков, люди едут отдыхать. Думать о болезнях, а особенно о том, что может что-то случиться с сердцем, не хочется. Однако главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача Казанской клинической больницы № 7 Зульфия Ким напоминает, что с наступлением жары у сердечников могут усугубиться имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания. И необходимо особенно внимательно прислушиваться к организму.

«Если пациент гипертоник, вырастает риск повышения давления. Могут быть нарушения ритма и проводимости сердца, учащение пульса. Духота может спровоцировать потерю сознания и обмороки», – объяснила врач.

Зульфия Ким подчеркнула, что точные рекомендации сможет дать только лечащий врач, исходя из статуса и анамнеза своего пациента.

Фото: © «Татар-информ»

Однако существуют общие правила для людей с больными сосудами и сердцем:

1. Не стоит выходить на улицу в жару, лучше выбрать для прогулок утреннее или вечернее время.

2. По возможности исключить работу на участке и другие физические нагрузки в жару.

3. Воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

4. Проветривать и вентилировать помещение, но не переусердствовать с охлаждением, чтобы не возникли простудные заболевания.

5. Самое главное – не прекращать свою базовую терапию: пить вовремя таблетки, посещать процедуры.

Кроме того, медик отметила, что летом многие, несмотря на и так теплую погоду, любят попариться в бане. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше воздержаться от такого вида досуга.

«Может произойти повышение давления, приступ стенокардии, появиться ощущение сердцебиения. Вместе с потом человек теряет большое количество калия, необходимого для нормальной работы сердца. Это опять же приведет к нарушениям сердечного ритма», – заметила врач.

Альберт Галявич: «Следует придерживаться правила трех "Д". Это Диета – правильное питание, Движение – адекватная физическая нагрузка, Душевное равновесие – гармония с собой и окружающими» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Правило трех «Д»

Прогнозируемая аномально теплая погода может сыграть злую шутку не только с сердечниками. Но и с теми, кто раньше не испытывал проблем с «мотором».

Зульфия Ким процитировала главного кардиолога Приволжского федерального округа профессора Альберта Галявича: «Следует придерживаться правила трех "Д". Это Диета – правильное питание, Движение – адекватная физическая нагрузка, Душевное равновесие – гармония с собой и окружающими».

Также важно отказаться от курения, употребления алкоголя, контролировать массу тела и своевременно проходить диспансеризацию.

«Нужно прислушиваться к своему организму. Жара – это лишняя нагрузка на организм в целом и сердечно-сосудистую систему в частности. Что касается диспансеризации – тут лениться не стоит. Ведь для мужчины 40 лет и женщины старше 60 объем исследований разный. Потратьте день на проверку здоровья, это очень важно», – рассказала доктор.

По словам кардиолога, чем раньше выявить нарушения в работе организма, тем проще будет их устранить. На ранних стадиях возможно вылечить болезнь или взять ее течение под контроль.

«Единственное, на что медицина не может повлиять, – это пол, возраст и наследственная предрасположенность. А все остальное можно взять под контроль, главное лишь вовремя найти проблему и заняться ей», – подчеркнула Ким.

«Работа в огороде нередко может привести к дебюту болезни сердца», – отметила Зульфия Ким Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все болезни – от нервов

Лето – период дач и грядок. Главный кардиолог Татарстана подчеркнула, что регулярная физическая усталость может привести к печальным итогам – инсультам и инфарктам.

«Работа в огороде нередко может привести к дебюту болезни сердца», – отметила она.

Зульфия Ким вспомнила один случай из Школы пациентов при седьмой казанской больнице. К ней обратился молодой мужчина, который недавно перенес инфаркт. Его очень волновал вопрос, как же ему теперь работать на огороде, косить, копать и носить тяжелые лейки с водой. На это кардиолог ответила, что во всем должна быть мера.

Отличить усталость после трудного дня на грядках от начала серьезного заболевания сердца просто: необходимо измерить давление и посчитать пульс. Если давление не очень высокое или низкое, то это не патология, переживать не стоит.

По словам кардиолога, важно помнить, что вредит не только излишняя физическая, но и постоянная эмоциональная нагрузка. Ежедневный стресс также может привести к гипертонии.

«Говорят, все болезни от нервов. Действительно, эта психосоматика нередко выстреливает именно в виде сердечно-сосудистого заболевания», – заметила врач.

При каждом изменяющемся самочувствии, появлении новой клиники, симптоматики померьте давление. Нередко это связано с гипертонией», – отметила замглавного врача казанской больницы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Симптомы, которые игнорировать нельзя

Врач посоветовала прислушиваться к себе. Конечно, каждые полчаса измерять давление и пульс не стоит. Но если появилась усталость или головная боль, сразу принимать таблетку тоже не стоит, нужно сначала померить давление.

«Нередко мы видим пациентов, которые страдают от головной боли, а она вызвана гипертонией. Но люди пьют большое количество обезболивающих, при этом не ищут причину своей боли. При каждом изменяющемся самочувствии, появлении новой клиники, симптоматики померьте давление. Нередко это взаимосвязано», – отметила замглавного врача казанской больницы.

Все современные электронные тонометры показывают частоту сердечных сокращений: редкие или частые, возможную аритмию. На это тоже стоит обратить внимание, подчеркнула доктор.

«Если при физической нагрузке начала появляться одышка, которой раньше не было, надо задуматься, сходить в поликлинику, сдать анализы, сделать кардиограмму. Нельзя игнорировать боли в груди, которые связаны с физической или эмоциональной нагрузкой. Особенно если это боли давящего, жгучего, сжимающего характера. Это также показания для визита в клинику», – перечислила тревожные симптомы Зульфия Ким.

Лето-2022 отличилось наплывом пациентов – в кардиоотделениях больниц находится почти в два раза больше людей, чем обычно в этот период Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас пациентов в кардиологии очень много

Чаще всего инфаркты и инсульты происходят в межсезонье – осенью и весной, рассказала кардиолог. Но лето-2022 отличилось наплывом пациентов – в кардиоотделениях больниц находится почти в два раза больше людей, чем обычно в этот период, рассказала Зульфия Ким.

Врач считает, что это последствие «ковидной эпохи». Кто-то боялся прийти к врачам из-за Covid-19 и дотянул до предела, у других заболевания сердечно-сосудистой системы – это проявление постковидного синдрома.

Поэтому не стоит забывать о своем здоровье, особенно в летнюю жару. Необходимо придерживаться простых правил, чтобы не провести остаток лета в кардиологическом отделении одной из больниц Татарстана.

«Позаботьтесь о вашем сердце, и оно будет вам благодарно!» – заключила кардиолог.