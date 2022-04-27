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Ру Тат
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Экономика
27 апреля 2022  23:35

Дела по налоговым преступлениям будут закрывать при возмещении недоимки

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К 1 июня Правительство должно подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям при полном возмещении недоимки. Такое поручение по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» дал Президент РФ Владимир Путин. 

«Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов», — сказано в документе, размещенном на сайте Кремля. 

Поправки Кабмин должен разработать вместе с Верховным судом, Генпрокуратурой, СК, администрацией Президента РФ и при участии «Деловой России». 

Также поправки предусматривают сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2022 года.

#Владимир Путин #поручения президента
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