Декретные выплаты предложили повысить в России для роста рождаемости

В России выступили с инициативой повысить размер декретных выплат для стимулирования роста рождаемости. Предложение содержится в статье старшего научного сотрудника Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александра Ларионова, сообщают «Известия».

На сегодняшний день пособие по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 40% от среднего заработка, при этом минимальная выплата равна 9 тысячам рублей, а максимальная – 69 тысячам.

Ларионов предложил увеличить размер выплат при рождении второго ребенка до 60% от среднего дохода с продлением срока выплат до 2,5 года, а для третьего ребенка поднять до 80% и увеличить срок до трех лет. По данным доклада ВЦИОМ, в прошлом году в России родилось 1,22 миллиона детей, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году, и показатель рождаемости снижается уже девять лет подряд.

Резкое увеличение пособий, однако, может привести к росту тарифов страховых взносов, что в текущих экономических условиях маловероятно, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Тем не менее он поддержал идею продления срока оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Независимый эксперт Андрей Бархота оценил, что на внедрение таких мер потребуется от 5 до 15 миллиардов рублей в первые 18 месяцев, а затем ежегодные расходы могут составить от 20 до 30 миллиардов рублей с учетом роста заинтересованности в программе.

Повышение демографии соответствует целям национального проекта «Семья».