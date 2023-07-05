Фасады домов в Бугульме украсят декоративными изображениями при капремонте

В Бугульме продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В программе на 2023 год — 22 дома. Полным ходом идет замена кровель и внутридомовых инженерных систем.

Многоэтажки преображаются и внешне: свежеоштукатуренные фасады станут настоящим украшением улиц. Помимо утепления, на домах появляются новые декоративные изображения — в соответствии с общим цветовым решением. С ходом работ ознакомился глава Бугульминского района Линар Закиров.

«Каждую неделю я и мои коллеги проверяем строительные объекты. По программе капитального ремонта многоквартирных домов мы идем с опережением графика. Останется запас времени, чтобы управляющие компании смогли привести в порядок прилегающие территории. Осенний сезон жители будут встречать в обновленных домах. На местах пообщались с населением, к компромиссу мы всегда приходим. Будем и дальше работать в тесном контакте», — подчеркнул градоначальник.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, строительство двух десятиэтажных 60-квартирных домов ведется по ул.Никитина. Общая площадь каждого составит 4,7 тыс. квадратных метров. Строители возвели уже несколько этажей. Дома строятся по программе социальной ипотеки для работников ПАО «Татнефть».

В 23 дворах из 32 запланированных на 2023 год ведутся работы по программе Раиса РТ «Наш двор». На четырех дворовых территориях благоустройство уже полностью завершили. Средний процент исполнения программы по муниципальному району составляет 50-60%.