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Декларирующий единство вопросов языка и религии «Җомга марафоны» прошел в Зеленодольске
В Центре культурного развития Зеленодольска состоялся «Җомга марафоны». Мероприятие было призвано приобщать к единству мусульманской религии и татарского языка соотечественников всех возрастов, сообщают организаторы проекта.
Непосредственно в Зеленодольске участниками события стали около 200 человек, количество зрителей, смотревших его в прямом эфире, превысило 1 тыс. человек. Проповедь прочитал имам мечети «Гаилә» Рустам хазрат Хайруллин. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Динар Шаймарданов исполнил мунаджаты. Завершило мероприятие награждение людей, внесших вклад в сохранение и развитие татарского языка и ислама.
Гостями события стали заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, председатель ОПФБ «Терэк-Опора» Мансур Хашимов и ряд других известных лиц.
В качестве организатора проекта выступает общественно-благотворительный полезный фонд «Терэк-Опора» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в Татарстане.
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