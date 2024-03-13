Декларирующий единство вопросов языка и религии «Җомга марафоны» прошел в Зеленодольске

Фото предоставлено организаторами мероприятия «Җомга марафоны»

В Центре культурного развития Зеленодольска состоялся «Җомга марафоны». Мероприятие было призвано приобщать к единству мусульманской религии и татарского языка соотечественников всех возрастов, сообщают организаторы проекта.

Непосредственно в Зеленодольске участниками события стали около 200 человек, количество зрителей, смотревших его в прямом эфире, превысило 1 тыс. человек. Проповедь прочитал имам мечети «Гаилә» Рустам хазрат Хайруллин. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Динар Шаймарданов исполнил мунаджаты. Завершило мероприятие награждение людей, внесших вклад в сохранение и развитие татарского языка и ислама.

Гостями события стали заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев, председатель ОПФБ «Терэк-Опора» Мансур Хашимов и ряд других известных лиц.

В качестве организатора проекта выступает общественно-благотворительный полезный фонд «Терэк-Опора» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в Татарстане.