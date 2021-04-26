Декларационная кампания-2021 в РТ пройдет в доковидном виде на единой онлайн-платформе

Проходящая в республике кампания по подаче деклараций о доходах и имуществе государственных и муниципальных служащих в этом году пройдет по стандартному, допандемийному сценарию. Никаких отсрочек со ссылкой на эпидемию не предусмотрено. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Мы возвращаемся к стандартному формату работы, который действовал до эпидемии — никаких продлений сроков для предоставления сведений не будет», — подчеркнул Рахимов и напомнил, что крайним сроком подачи данных является 30 апреля.

Другим важным аспектом текущей декларационной кампании он назвал ее унификацию и полную цифровизацию. Теперь данные о доходах и имуществе служащих во всех регионах стекаются в единую базу данных.

«В этом году на всей территории страны, вне зависимости от региона, заработало единое программное обеспечение для подачи электронной декларации. Это может позволить в будущем свести все данные в единую базу. Раньше такого не было, в различных субъектах были свои собственные технические решения для подачи таких сведений», — отметил Салават Рахимов.

На прошлой неделе депутаты Госсовета РТ отчитались о доходах за 2020 год. Так спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин задекларировал 23 млн рублей, а его заместители от 4,8 до 5,2 млн рублей.