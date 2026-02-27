Декада парламентских уроков завершится в Татарстане 28 февраля

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Декада парламентских уроков, которые проходили с 16 февраля во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования республики с участием депутатов Госсовета, городских и районных советов, закончится в Татарстане 28 февраля. В этом году занятия приурочены к объявленному в регионе Году воинской и трудовой доблести, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

25 февраля председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин встретился с учениками Камско-Устьинской средней школы. Урок провела учитель истории Лариса Варфоломеева. Школьникам напомнили о ратных подвигах защитников Отечества и подчеркнули, что труд во имя страны также можно считать подвигом.

В ходе дискуссии говорили о связи фронта и тыла, о роли труда в обеспечении обороны государства. Все участники встречи отметили, что трудовые и военные достижения неотделимы от величия страны. Якунин подчеркнул, что патриотизм проявляется не только в героических поступках: по его словам, каждый человек, добросовестно выполняя свою работу, выбирая профессию и участвуя в добровольческой деятельности, вносит вклад в развитие государства.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В тот же день парламентский урок прошел в казанской школе №82 с участием заместителя председателя Комитета по социальной политике Ольги Вороновой. Девятиклассники подготовили доклады о том, как многонациональный народ России в разные эпохи объединялся для защиты Отечества и трудился на благо страны. Воронова рассказала о работе депутатов и о законах, направленных на повышение качества жизни в республике.

В школе №9 Азнакаево урок прошел при участии заместителя председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назипа Хазипова. Он говорил о роли каждого гражданина в защите страны, приводил примеры современных героев и Героев труда – ученых, учителей, работников предприятий, чей вклад способствует развитию государства.

Депутат Ильдар Шамилов встретился с учениками 9-10 классов гимназии №26 Набережных Челнов. Основной темой разговора стало служение Родине – как на военной службе, так и в мирном труде. Обсуждались вопросы о героях тыла, о том, что объединяет трудовой и ратный подвиг, как ковалась Победа в годы Великой Отечественной войны – на фронте, в цехах, госпиталях, лабораториях и школах.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

По итогам встречи депутат отметил, что дискуссия получилась содержательной и патриотичной, и добавил, что после общения с молодежью у него укрепилась уверенность в подрастающем поколении.

Наиль Залаков провел урок в гимназии №2 Чистополя для учеников 7 класса. Он рассказал о традициях трудовой доблести в Татарстане и о военной славе земляков в разные исторические периоды, уделив внимание труженикам тыла, в том числе сельского хозяйства. Школьники участвовали в интеллектуальной игре, подготовили и защитили плакаты на тему доблести, а завершилась встреча просмотром киноурока «Строители мира».

Динар Бариев пообщался с кадетами школы №4 Менделеевска – учебного заведения, где бережно хранят память о шести выпускниках, удостоенных звания Героя Советского Союза. Депутат отметил, что разговор о воинской и трудовой доблести особенно важен в таком месте, где сильна связь поколений. По его словам, обсуждалось, почему служение Родине проявляется не только на передовой, но и в повседневной работе и учебе.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Он подчеркнул значимость открытого диалога с молодежью, в ходе которого формируется понимание истории и личной ответственности. Самому активному участнику он вручил книгу «Спортивная гордость Татарстана», добавив, что встреча показала живой интерес школьников к таким темам.

24 февраля председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов принял участие в уроке в Федоровской школе Кайбицкого района. Он рассказал старшеклассникам о работе парламента республики и о том, как принимаются законы.

В этот же день заместитель председателя профильного комитета Ирина Терентьева встретилась со студентами колледжа Института управления, экономики и финансов КФУ. Обсуждались вопросы уважения к труду, формирования чувства гордости за страну и участия молодежи в общественных и волонтерских проектах.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Большеатнинской средней школе урок для учеников 9-11 классов провел заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев. Он рассказал о трудовых достижениях земляков, удостоенных высоких государственных наград.

Школьники активно задавали вопросы о структуре законодательной власти, различиях между федеральными и региональными законами, порядке избрания депутатов и работе Государственного Совета Татарстана.

В Черемшанском лицее с учащимися встретился депутат Мякзюм Салахов. Он подчеркнул важность воспитания уважения к истории и традициям, особенно в Год воинской и трудовой доблести.

21 февраля Рифнур Сулейманов провел парламентский урок для учеников 9-х и 11-х классов школы №3 Бугульмы. Речь шла о военных и трудовых подвигах, проводились параллели между событиями Великой Отечественной войны и специальной военной операцией. Старшеклассники рассуждали о преемственности поколений и о том, как их будущая профессия может стать вкладом в трудовую доблесть страны.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

20 февраля Ренат Валиуллин стал гостем урока в физико-математическом лицее №123. В ходе встречи говорили о единстве и взаимном уважении независимо от национальности, вспоминали героические страницы истории. Депутат поблагодарил коллектив лицея за теплый прием и отметил, что разговор получился открытым и доверительным.

В этот же день Эдвард Абдуллазянов посетил Татарскую гимназию №15, где встретился с учениками 10-11 классов. Он говорил о вкладе жителей Татарстана в защиту Отечества, поддержке военнослужащих и их семей, значении добросовестного труда для развития республики и страны. Также депутат рассказал о работе органов власти, о том, как принимаются законы, формируется бюджет и рассматриваются обращения граждан.

По его словам, школьники проявили живой интерес к теме, и он выразил уверенность, что их главная задача сегодня – получать знания и проявлять активность и ответственность, поскольку именно им предстоит строить будущее Татарстана и России.