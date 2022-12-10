Декабрьский номер журнала «Чаян» расскажет о буднях взяточников и о казахском юморе

Вышел новый, декабрьский номер журнала «Чаян». В числе прочего, читатели найдут в нем фельетон «Коррупционные будни», который расскажет о проделках мелких и крупных взяточников ,а в материале «Обличитель чиновничьих злодейств» читателям журнала расскажут о том, как поэт Гавриил Державин боролся с мздоимцами.

В рубрике «Полный абзац!» можно будет узнать о том, как жительница Тукаевского района в считанные минуты стала дипломированным юристом, а жители села Ключевка Бугульминского района лишились своих прудов. А в рубрике «Веселые гости Чаяна» рассказывается о том, почему казахи любят шутить над собой.

Также журнал традиционно объединил в себе немало острых карикатур, юморесок, стихов, пародий и, конечно, анекдотов. Кроме того, в журнальное меню вошли чаянворд, игротека, загадочный уголок и многое другое.

Найти свежий номер журнала и оформить подписку можно на сайте издания.