«Дэйв, ты полон дерьма»: Этери Тутберидзе жестко оскорбила журналиста из США

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе раскритиковала американского журналиста Дейва Лиса. Он в последнем подкасте высказался о дочери Тутбериде — Диане Дэвис и ее партнере по фигурному катанию Глебе Смолкине.

Журналист из США заявил, что российские спортсмены сменят гражданство, чтобы выступать за американскую сборную. Этери Тутберидзе жестко отреагировала постом в соцсетях.

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — написала Тутберидзе.