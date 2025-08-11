«Действуют без обострений». Алдонин раскритиковал «Зенит» за слабый старт в РПЛ

Фото: fc-zenit.ru

Российский экс-футболист Евгений Алдонин прокомментировал неудачный стар «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

«Я бы не сказал, что удивлен плохим стартом сезона со стороны «Динамо», «Спартака» и «Зенита». Питерцы сами виноваты, что теряют очки, учитывая, в каком темпе они играют, — они действуют без обострений. Так очень тяжело вскрыть любую многочисленную оборону соперника. У других команд свои проблемы: в «Динамо» много травмированных, и у «Краснодара» свои нюансы. Никто не говорил, что начало чемпионата будет легким для клубов и все будут спокойно набирать очки. Пока глупо говорить о претендентах на чемпионство. Пройдет треть чемпионата, и картина начнет вырисовываться.

Разговоры о Семаке в «Зените» возникают тогда, когда нет результатов. Ближайший матч со «Спартаком» будет определенным показателем. В команду пришли новые футболисты на лидирующие позиции. Им необходимо время на адаптацию. Но и летняя пауза с отпуском были небольшими, поэтому втягиваться приходится по ходу чемпионата. Старт сезона не удался, но от матча к матчу без паники нужно прогрессировать. Понятно, чем амбициознее клуб, тем болезненнее воспринимаются потери очков», – сказал Алдонин «Чемпионату».

Напомним, в четырех турах РПЛ команда Сергея Семака победила «Ростов» (2:1), сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1), а также уступила «Ахмату» (0:1).

В следующем матче Премьер-лиги «сине-бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Игра состоится 16 августа в 17:30 по мск.