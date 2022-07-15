«Действовать нужно быстро»: Специалист Минздрава РТ о том, как помочь тонущему человеку

Со становлением жаркой погоды все больше жителей и гостей республики стремятся к водоемам. К сожалению, долгожданные выходные на речке могут быть омрачены несчастными случаями. О том, как помочь утопающему и чего делать категорически нельзя, рассказала «Татар-информу» руководитель Казанского Центра медицины катастроф Минздрава Республики Татарстан Марина Воронцова.

«Первое, что нужно предпринять, если Вы увидели тонущего человека в воде — как можно быстрее вытащить его из воды – собственными силами или при помощи окружающих», — рассказала Марина Воронцова.

При этом, по словам Воронцовой, делать это нужно предельно аккуратно. Ведь тонущий человек цепляется за жизнь и может ненароком погубить своего спасителя.

«Когда человек уже извлечен из воды, необходимо очистить его верхние дыхательные пути — рот и нос. Там могут находиться ил, песок и так далее — то есть то, что может мешать нормальному дыханию», — продолжила Воронцова.

Далее необходимо повернуть голову пострадавшего набок, а после пальцами удалить все то, что затрудняет дыхание. После очистки дыхательных путей нужно удалить жидкость.

«Стоит отметить, что делать все нужно крайне аккуратно, не стоит увлекаться — пресная вода при попадании в легкие очень быстро всасывается через альвеолы, что может привести к недостатку кислорода в крови. Поэтому следует как можно быстрее приступить к искусственной вентиляции легких – то есть дыхание рот в рот, как при реанимации», — добавила Воронцова.

Для того, чтобы произвести искусственную вентиляцию легких, необходимо запрокинуть голову человека, удерживая шею одной рукой. Затем пальцами зажать нос пострадавшего, плотно прижаться губами ко рту и начать выдыхать воздух в его легкие. Первые 5-10 выдохов должны быть быстрыми, затем — 12-15 выдохов в минуту.

«Если человек находится в состоянии клинической смерти, то производится комплекс сердечной реанимации — это тридцать нажатий на среднюю треть грудной клетки, в сочетании с двумя вдохами через тридцать нажатий. Конечно, не забывайте, что в первую очередь необходимо вызвать спасателей и скорую помощь», — объяснила Воронцова.

Руководитель Центра медицины катастроф также рассказала о так называемом «переломе ныряльщика».

«Перелом ныряльщика часто случается, когда люди ныряют на небольшой глубине и ударяются головой — в этом случае может произойти перелом шейных позвонков. При проведении искусственного дыхания для таких пострадавших нужно очень аккуратно разгибать шею, без резких движений. Следует проявлять осторожность и при очищении дыхательных путей — лучше производить его на боку», — подчеркнула специалист.

Напоследок Марина Воронцова предупредила, что если человек утонул в холодной воде, температура которой была не выше 15 градусов, то все манипуляции нужно проводить намного дольше.

