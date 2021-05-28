Лишить госнаграды и заставить выплатить 47 млрд: обвинение высказалось по делу Мусина

Сегодняшнее заседание по делу экс-главы ТФБ Роберта Мусина началось минута в минуту – ровно в девять утра. Прокуроры Динар Чуркин и Руслан Губаев поочередно озвучили детали оставшихся двух эпизодов, вменяемые экс-банкиру. Чтобы изложить свою позицию в прениях полностью, гособвинителям понадобилось два дня.

На прошлом заседании прокуроры подробно рассказали о четырех эпизодах злоупотребления полномочиями. Среди них – незаконная выдача кредитов ТФБ группе компаний DOMO на 18 млрд рублей, невозврат кредитов на 133 млн фирмой «Аида и Д», незаконную уступку права требования кредитов «БинБанку» и махинации с получением кредита на 3,1 млрд рублей от Центробанка России.

Сегодня Губаев и Чуркин напомнили детали еще двух эпизодов – выводе через зарубежные организации порядка 256 млн рублей и выводе залогов крупных фирм республики незадолго до краха ТФБ.

Первый эпизод связан с выдачей кредита для «Казанской сельхозтехники» – по нему Мусин свою вину не признал. Прокуроры уверены, что полученные деньги затем были перечислены на счета «Траверз Компани», которая была подконтрольна Мусину. Затем деньги перешли на счета, зарегистрированные в Кипре. По версии следствия, фирма TFB Investment LTD принадлежала сначала жене Мусина Лидии, а затем его дочери Аиде.

«Учредителем организация TFB Investment LTD Мусин не был. Но создана она была по его инициативе. Он принимал решения финансового плана, а также управленческие решения», – заявил Губаев.

После этого деньги ушли на счета швейцарской организации Barg AG, которой управлял знакомый банкира Андреас Одермат. Сейчас счета организации, на которых хранились 10 млн евро, арестованы. Задержать Одермата, Лидию и Аиду Мусиных и еще двух подельников Мусина удалось в московском аэропорту в 2017 году. Там они планировали обсудить дальнейшее будущее фирмы Barg AG.

Следствие уверено, что Мусин прогонял деньги через цепочку заграничных счетов, после чего они оседали у него в кармане. Сам экс-банкир уверял суд, что такая схема использовалась для спасения ТФБ. Якобы переведенные за рубеж деньги в Россию возвращались, но не в полном объеме. По его словам, вывести деньги полностью до краха банка он не успел.

Вину по этому эпизоду прокуроры посчитали полностью доказанной – на это указывали показания потерпевших, свидетелей и самого Мусина.

«Мусин признавался, что схема была нужна для повышения узнаваемости банка за рубежом. Однако выданный кредит остался не погашенным, это привело к отзыву лицензии у ТФБ и неисполнению обязательств перед тысячами вкладчиков», – заключил Губаев.

Затем гособвинитель Динар Чуркин озвучил детали последнего эпизода, связанные с выводом залогов из банка. По версии следствия, понимая скорый крах банка, Мусин решил заручиться поддержкой крупных татарстанских организаций. Среди них – Госжилфонд РТ, Зеленодольский завод имени Горького, ПСО «Казань» и Казанский хлебозавод № 3. Сумма полученного залога достигала 20,5 млрд рублей. Такой шаг был необходим Мусину для того, чтобы создать видимость благополучия банка перед Центробанком РФ,

«В качестве залога Госжилфонд РТ представил банку акции «Ак Барс Банка» и земельные участки в Приволжском районе Казани. После этого были подготовлены документы для передачи залога. Одновременно с этим необходимо было подготовить документы для расторжения залога», – сообщил прокурор.

Гособвинение полагает, что на бланках для расторжения залога заранее стояли подписи обеих сторон, но не была проставлена дата. Это позволило бы Мусину вывести деньги и вернуть их вкладчикам незадолго до того, как рухнет банк. Эта схему банкир использовал для возврата денег заводу имени Горького, Хлебзаводу №3 и ПСО «Казань». Прокуроры отметили, что такая сделка была выгодна как Мусину, так и самим организациям. Основной ущерб наносился ТФБ и его вкладчикам.

«Когда Мусин начал выводить залоги, он действовал в интересах залогодателей. Выводя деньги, он уже не думал о самом банке и его вкладчиках. Во время суда представитель потерпевших указывал, если бы залог не был выведен, то краха банка можно было избежать», – обратился к судье Чуркин.

На вину Мусина по этому эпизоду, по словам прокурора, указывали показания свидетелей, а также заключения экспертов, протоколы осмотра и документы, изъятые во время обысков.

По всем шести эпизодам вину Мусина прокуроры считают доказанной – необходимости менять квалификацию статьи на более мягкую, как просил адвокат Мусина, по мнению стороны обвинения, нет. По каждому эпизоду прокуроры запрашивали минимум восемь лет колонии. Окончательное наказание – 14 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Кроме того, прокуроры попросили суд лишить Мусина госнаграды.

«Мусин не оценил оказанное ему доверие. Умаляя достоинство и ценность медали «За заслуги перед Отечеством», он причинил вред государственным интересам. Это с морально-этической точки зрения – недопустимо», – обратился гособвинитель к суду.

Гражданский иск потерпевших прокуратура поддержала в полном объеме. В случае обвинительного приговора Мусину придется выплатить более 47 млрд рублей. Представители Агентства по страхованию вкладов и Центробанка РФ прокуроров полностью поддержали.

Выслушав гособвинителей, судья поинтересовался, не хочет ли высказаться сам Мусин. Экс-банкир отказался. Адвокат Мусина попросил у суда время на подготовку своей позиции – по его словам, для этого ему необходима как минимум неделя. Судья объявил перерыв до 16 июня.