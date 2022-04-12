Действие водительских удостоверений в России автоматически продлят на три года

В России на три года автоматически продлевается действие водительских удостоверений и других разрешительных документов. Планируется, что данная мера позволит снизить административную нагрузку на граждан и бизнес, рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, это затронет удостоверения и документы, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет — с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года.

«Постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений. <...> На год будут продлены некоторые санитарно-эпидемиологические заключения», — отметил Председатель Правительства РФ.

Таким образом, на год увеличится действие диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и необходимых для перевозок опасных грузов; отдельных санитарно-эпидемиологических заключений; свидетельств о госрегистрации племенных стад.