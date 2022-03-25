Действие «Пушкинской карты» может распространиться на пожилых людей

В России предложили предоставить доступ к «Пушкинской карте» не только подросткам и молодежи, но и пожилым людям. Об этом на заседании республиканского Совета по культуре и искусству при Президенте Татарстана рассказала председатель комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская, сообщает ТАСС.

Она объяснила, что к ней уже не единожды обращались с такой просьбой. «Буквально несколько дней назад я обратилась с соответствующим предложением в Министерство культуры РФ и вижу, что по настроению они с нами солидарны. <...> Я думаю, что эта идея будет иметь продолжение и „Пушкинская карта“ распространится и на граждан старшего возраста», — заметила она.

За снятие возрастных ограничений для участия в программе «Пушкинская карта» высказался и Президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, проект стал сильным стимулом для молодежи посещать культурные учреждения и уделять больше внимания культурным благам.

«Данную работу следует продолжить, не ограничиваясь возрастными рамками „Пушкинской карты“», — подчеркнул он, обращаясь к участникам заседания.

Масштабный проект «Пушкинская карта» был запущен по инициативе Президента России Владимира Путина. С 1 сентября 2021 года подростки и молодежь в возрасте до 22 лет могут воспользоваться ей для оплаты походов в кино, театры, музеи и посещения культурных мероприятий.