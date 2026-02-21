news_header_top
Дегтярев заявил, что характер Коростелева приведет его к олимпийским медалям

Дегтярев заявил, что характер Коростелева приведет его к олимпийским медалям
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что стойкость и характер российского лыжника Савелия Коростелева со временем обязательно приведут его к олимпийским медалям. Его слова приводит «ТАСС».

Коростелев финишировал пятым в марафонской гонке классическим стилем на Олимпиаде 2026 года в Милане. По словам Дегтярева, спортсмен завершил выступление в классическом масс-старте на 50 км в упорной борьбе, показав достойный результат.

Министр отметил, что в стране гордятся Савелием и уверены: его настойчивость и стремление к победе принесут ему награды. Он подчеркнул, что это лишь начало большого спортивного пути.

Савелию Коростелеву 22 года. Он – двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России и многократный призер национальных первенств.

#лыжи #Савелий Коростелев #Олимпийские игры
