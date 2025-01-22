Дегтярев заступился за шахматиста Мурзина, которого обвинили в готовности «продаться»

Глава Минспорта РФ президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность в том, что 18-летний чемпион мира по рапиду Володар Мурзин не собьется с пути из-за критики.

«Володар показал характер, доказал, что боец. Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется», - цитирует министра «Газета.ru».

До этого бывший министр спорта Павел Колобков заявил, что Мурзин готов «продаться и выступать за другую страну». Его слова прозвучали после отказа Мурзина сотрудничать с руководством Федерации шахмат России (ФШР). Причина отказа - недостаточная поддержка.

29 декабря Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Парень получил десять очков после 13 партий.