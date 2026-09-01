Дегтярев встретился со спецпосланником Трампа и обсудил Олимпиаду-2028

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев провел в Бишкеке встречу со специальным посланником президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли. Переговоры состоялись на полях Всемирных игр кочевников.

Главной темой стала подготовка российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Дегтярев отметил, что диалог носит конструктивный характер, а стороны используют любую возможность для поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики.

«Лейтмотив нашей сегодняшней встречи — Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым российские спортсмены активно готовятся», — написал министр в своем Telegram-канале.

Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.