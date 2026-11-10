Дегтярев: «У нас есть план «Б», если Канада не пропустит россиян на МЧМ»

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Глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о втором плане на случай отказа в получении виз россиским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира в Канаде.

«У нас есть план «Б», мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо. Потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований. Потому что МОК провел сейчас реформу и не только восстановил Олимпийский комитет России и снял все ограничения, все прежде принятые дискриминационные рекомендации, но и внес изменения в Олимпийскую хартию с призывом всем международным федерациям не допускать политизации, все решения принимать независимо от политического и, важно, общественного давления», — сказал Дегтярев в программе «Между тем с Натальей Метлиной».

Отметим, что в конце октября CAS обязал IIHF разрешить сборным России участвовать во всех турнирах под эгидой организации. Но премьер-министр Канады Марк Карни тут же заявил, что страна не позволит молодежной сборной России принять участие в МЧМ.

Добавим, что молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января