На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2026 15:11

Дегтярев считает, что есть шансы побороться за бронзовую медаль для Коростелева в суде

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев планирует побороться во время апелляции в суде за бронзовую медаль Олимпийских игр-2026 для российского лыжника Савелия Коростелева.

«Это будет правильно, но это дело не в моменте. Шансы есть и в суде отсудить по правилам лыжных гонок бронзу для нашего лыжника», – сказал Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал».

Во время соревнований по скиатлону на ОИ-26 французский лыжник Матиас Делож срезал часть дистанции и пришел к финишу вторым. За это спортсмену дали лишь желтую карточку, хотя по правилам соревнований должны были дисквалифицировать или накинуть штрафные секунды.

Сразу после гонки подачу протеста с российской стороны отклонили. Известно, что готовится повторная апелляция в CAS (Спортивный арбитражный суд).

Савелий Коростелев принимал участие на ОИ-26 в качестве нейтрального атлета. По итогам скиатлона он занял четвертое место. В случае положительного решения суда россиянин может претендовать на третье место и получить бронзовую медаль.

Зимние Олимпийские игры-2026 по лыжным гонкам проходят в Италии с 6 по 22 февраля.

#лыжные гонки #Савелий Коростелев #Олимпийские игры
