Дегтярев: Россия примет соревнования по 10 видам спорта в рамках Игр ШОС

Россия станет одной из площадок проведения Игр стран Шанхайской организации сотрудничества, которые запланированы на 2026 год. В стране пройдут соревнования по десяти видам спорта.

О подготовке к турниру сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По его словам, на совещании представителей профильных ведомств государств-членов организации была создана специальная рабочая группа, которая будет координировать спортивное взаимодействие.

«На совещании спортивных министерств и ведомств государств-членов ШОС мы утвердили рабочую группу по спорту. Это постоянно действующий орган, который будет координировать всю спортивную деятельность», – отметил Дегтярев.

«Готов и регламент о проведении Игр ШОС. Соревнования будут проходить весь год в разных странах. Россия примет 10 стартов по 10 видам спорта», – написал министр в своем телеграм-канале.

Ранее Дегтярев заявлял, что первые Игры ШОС планируется провести в 2026 году.