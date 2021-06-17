Дегтярев рассказал Путину об опасно высоком уровне воды в Амуре

Уровень воды в Амуре вызывает тревогу, к тому же увеличить риски может ожидающийся сброс воды на двух ГЭС — Бурейской и Зейской. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, администрация провела все необходимые подготовительные работы перед предстоящим паводком.

«Уровень Амура у нас вызывает опасение. Прогноз неблагоприятный, ожидаются сбросы на Бурейской и Зейской ГЭС, это может серьезно осложнить ситуацию, но у нас группировка людей — 5 тыс. человек готова, 1,5 тыс. единиц техники готовы и развернуты. Мы однозначно защитим людей, имущество. Но в любом случае это для нас тревожная ситуация», — отметил он.

Мероприятие проходило в формате видеоконференцсвязи и транслировалось на телеканале «Россия 24».