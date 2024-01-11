Дегтярев рассказал Путину о повышении зарплат «неуказников» Хабаровского края

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Основными темами беседы стали поддержка семей, участников спецоперации, экономика и жилищное строительство, сообщает пресс-служба Кремля.

Дегтярев рассказал, что в регионе изысканы дополнительные средства для повышения зарплат лесников, пожарных, ветеринаров и других «неуказников», которых не коснулись майские указы Президента. С 1 января размер оплаты труда для них вырастет на 10%.

«Мы по вашему указанию минимальный размер оплаты труда подняли с 1 января на 18,5 процента, по всем бюджетным работникам по майским указам — в соответствии со средним ростом по экономике, а вот по остальным категориям — так называемые неуказники — мы изыскали дополнительные средства, и сегодня мной подписано постановление о повышении на 10 процентов с 1 января этого года», — рассказал губернатор.

По его словам, документ затронет более 30 тыс. жителей региона.