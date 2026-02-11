news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 февраля 2026 16:41

Дегтярев пообещал запретить въезд в РФ спортсменам, поменявшим спортивное гражданство

Читайте нас в
Телеграм
Дегтярев пообещал запретить въезд в РФ спортсменам, поменявшим спортивное гражданство
Фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев допустил возможность введения запрета на въезд в страну для спортсменов, сменивших спортивное гражданство.

В эфире передачи «Центральный Канал» на платформе VK Видео Дегтярев заявил о намерении ужесточить подход к атлетам, которые уезжают выступать за другие государства. «Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал», — сказал министр.

В качестве одной из мер воздействия он назвал лишение званий, запрет на въезд и пользование российскими спортивными объектами. «И мы к этому придем», — подчеркнул Дегтярев.

В декабре прошлого года 30-летний шахматист Владимир Федосеев, принявший словенское гражданство, был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России. Это первый публичный случай применения новой дисциплинарной практики.

#михаил дегтярев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
Алексей Песошин в Нижнекамске: «Вы в числе лидеров, но долги по ЖКУ неприемлемы!»

Алексей Песошин в Нижнекамске: «Вы в числе лидеров, но долги по ЖКУ неприемлемы!»

10 февраля 2026