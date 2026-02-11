Дегтярев пообещал запретить въезд в РФ спортсменам, поменявшим спортивное гражданство

Фото: Владимир Васильев, "Татар-Информ"

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев допустил возможность введения запрета на въезд в страну для спортсменов, сменивших спортивное гражданство.

В эфире передачи «Центральный Канал» на платформе VK Видео Дегтярев заявил о намерении ужесточить подход к атлетам, которые уезжают выступать за другие государства. «Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства. То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал», — сказал министр.

В качестве одной из мер воздействия он назвал лишение званий, запрет на въезд и пользование российскими спортивными объектами. «И мы к этому придем», — подчеркнул Дегтярев.

В декабре прошлого года 30-летний шахматист Владимир Федосеев, принявший словенское гражданство, был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России. Это первый публичный случай применения новой дисциплинарной практики.