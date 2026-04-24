24 апреля 2026

Дегтярев подписал приказ об изменении лимита на легионеров в РПЛ

Фото: fc-zenit.ru

Министр спорта Михаил Дегтярев подписал приказ о новом лимите на легионеров. Со следующего сезона в заявке клуба РПЛ может быть не более 12 иностранцев, на поле — не более 7.

Об этом Дегтярев сообщил в своем посте.

«Сегодня в ходе встречи с руководством клубов Российской Премьер-лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона 2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7», – написано в посте Дегтярева.

Ранее действовал лимит 13+8. Новые правила вступят в силу с сезона-2026/2027.

#михаил дегтярев
