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Дегтярев подарил Путину шеврон батальона «Генерал Корф» с его знаменитой цитатой
Президент Росси Владимир Путин сегодня встретился с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В подарок Президенту глава региона принес шеврон от именного батальона «Генерал Корф» с цитатой российского лидера: «Сила в правде, победа будет за нами».
«Ребята выполняют задачи на спецоперации. Тут Ваша цитата: "Сила в правде, победа будет за нами". Вы на митинге это очень хорошо сказали, воодушевили наших парней», – сказал Дегтярев, вручая подарок.
Помимо этого, он принес Путину образцы полезных для России ископаемых, которые удалось обнаружить в ходе строительства железной дороги. «Я принес образцы полезных для России ископаемых, хотел бы в закрытой части Вам показать. Требуется решение уровня Президента России, что с этим делать, в какую сторону пойдем», – сказал он (цитата по сайту Кремля).
Президент поблагодарил губернатора за подарки. Отметим, что на встрече, в числе прочего, обсуждалась социально-экономическая обстановка в регионе, в том числе местный опыт поддержки мобилизованных и членов их семей.
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