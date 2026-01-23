Дегтярев объяснил, почему возобновили показ Олимпийских Игр в России

Фото: телеграм-канал Михаила Дегтярева

Министр спорта России Михаил Дегтярев пояснил, почему в министерстве приняли решение возобновить показ Олимпийских Игр и использовать любую возможность для участия на международных соревнованиях. Об этом глава минспорта подробно разъяснил во время марафона «Знание. Государство».

«В 2024 году Минспорт России существенно пересмотрел курс развития. Без международных стартов и Олимпиады уровень нашего спорта неизбежно начал бы снижаться. Поэтому приняли решение участвовать во что бы то ни стало везде, где есть такая возможность, бороться за каждого спортсмена. По тем же причинам возобновить показ Олимпийских Игр. От нашей страны в Италии выступят более 10 спортсменов. Мы верим, что они — первопроходцы, и в 2028 году поедет уже вся сборная», – приводит слова Дегтярева официальный телеграм-канал.

Ранее стало известно, что в России Зимнюю Олимпиаду-2026 будет транслировать онлайн-телевидение Okko.ru. Зрители смогут наблюдать за соревнованиями как онлайн, так и в записи.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в двух городах Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо, с 6 по 22 февраля.