На главную ТИ-Спорт 10 декабря 2025 13:01

Дегтярев о допуске хоккеистов на ОИ: Шансы на победу в суде в этом командном виде низкие

Фото: fhr.ru

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев уверен, что шансы у сборной России по хоккею сыграть на Зимней Олимпиаде-2026 минимальны. Также он заявил, что ФХР (Федерация хоккея России) и ОКР (Олимпийский комитет России) пока не будут оспаривать ранее принятое решение Международной федерацией хоккея о недопуске россиян.

«С хоккеем сложнее, мы с федерацией в контакте и оцениваем шансы на победу в суде в этом командном виде как низкие, поэтому не тратим ресурсы. Павел Буре выступал на конгрессе ИИХФ как посланник по международным делам от Федерации хоккея России. Все им рассказал, объяснил… Но кроме политики мы видим там и конфликт интересов. Нынешний президент мировой федерации хоккея – француз. А кто получил наше место на чемпионате? Сборная Франции. Весь комплекс факторов говорит о том, что в хоккее пока тяжело», – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Напомним, все российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. С 11 по 14 декабря в Новосибирске на «Субур-Арене» пройдет Кубок Первого канала, где Россия-25 встретится с командами Белоруссии и Казахстана.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в двух городах Италии – в Милане и Кортина д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее стало известно, что место сборной России на этих играх займет национальная команда Франции.

#олимпиада #Олимпийские игры #олимпийский комитет россии #федерация хоккея россии
