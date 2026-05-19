Дегтярев: «МОК находится под давлением западных стран»

Недавно МОК не стал восстанавливать ОКР в правах и отложил этот процесс на неопределенное время, при этом допустил без ограничений НОК Беларуси.



Эту ситуацию в подкасте «Гибкий ЗОЖ» прокомментировал министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев:



«Это кажется, что все легко – «давайте всех вернем». МОК находится под давлением. Под давлением, разумеется, западных стран, правительств, лобби большого западноевропейского в первую очередь. Которое агрессивно настроено по отношению к России.

Здесь встает в полный рост ведь не только допуск спортсменов, но и география проведения соревнований. Вы знаете, уже и Польшу лишили нескольких первенств в разных видах. И Прибалтийские страны... по башке дали. И технические поражения в женском футболе литовской сборной присудили: не вышли. Не хотите? 0:3 получи – и все, точка, по правилам.

Поэтому это сложно администрируемый процесс. Я могу сказать точно. Первое: мы находимся в коммуникации с администрацией МОК постоянно, наши адвокаты на передовой в Швейцарии находятся в коммуникации, сопровождают все суды, всю нашу переписку.

Новости? Конечно, они будут. Но я не хочу забегать вперед, не хочу ни на кого оказывать давление, тем более публично», – сказал Дегтярев.



Добавим, накануне флаг и гимн вернули российской федерации гимнастики.