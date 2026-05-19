news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 мая 2026 13:06

Дегтярев: «МОК находится под давлением западных стран»

Читайте нас в
Телеграм
Дегтярев: «МОК находится под давлением западных стран»
Фото: Владимир Васильев / "Татар-информ"

Недавно МОК не стал восстанавливать ОКР в правах и отложил этот процесс на неопределенное время, при этом допустил без ограничений НОК Беларуси.

Эту ситуацию в подкасте «Гибкий ЗОЖ» прокомментировал министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев:

«Это кажется, что все легко – «давайте всех вернем». МОК находится под давлением. Под давлением, разумеется, западных стран, правительств, лобби большого западноевропейского в первую очередь. Которое агрессивно настроено по отношению к России.

Здесь встает в полный рост ведь не только допуск спортсменов, но и география проведения соревнований. Вы знаете, уже и Польшу лишили нескольких первенств в разных видах. И Прибалтийские страны... по башке дали. И технические поражения в женском футболе литовской сборной присудили: не вышли. Не хотите? 0:3 получи – и все, точка, по правилам.

Поэтому это сложно администрируемый процесс. Я могу сказать точно. Первое: мы находимся в коммуникации с администрацией МОК постоянно, наши адвокаты на передовой в Швейцарии находятся в коммуникации, сопровождают все суды, всю нашу переписку.

Новости? Конечно, они будут. Но я не хочу забегать вперед, не хочу ни на кого оказывать давление, тем более публично», – сказал Дегтярев.

Добавим, накануне флаг и гимн вернули российской федерации гимнастики.

#михаил дегтярев
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

19 мая 2026

Глава района выругался матом во время планерки с курским губернатором Хинштейном

18 мая 2026
Новости партнеров