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На главную ТИ-Спорт 1 октября 2026 13:01

Дегтярев: «Международные федерации не против турниров в России»

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Дегтярев: «Международные федерации не против турниров в России»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в столице России проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт». На нем выступил и министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Многие федерации, возвращая нам флаг, добавляют, что они не против проведения соревнований у нас. В России турниры возможны. Начиная с 28–29–30 годов есть планы проведения первенств. Возможно, будет еще несколько отборов на ОИ, такие переговоры мы сейчас ведем», – сказал Дегтярев «Матч ТВ».

Подчеркнем, что большие международные турниры не проводятся в России с февраля 2022 года.

#михаил дегтярев
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