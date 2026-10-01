Дегтярев: «Международные федерации не против турниров в России»

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Сегодня в столице России проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт». На нем выступил и министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Многие федерации, возвращая нам флаг, добавляют, что они не против проведения соревнований у нас. В России турниры возможны. Начиная с 28–29–30 годов есть планы проведения первенств. Возможно, будет еще несколько отборов на ОИ, такие переговоры мы сейчас ведем», – сказал Дегтярев «Матч ТВ».



Подчеркнем, что большие международные турниры не проводятся в России с февраля 2022 года.