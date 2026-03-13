Дегтярев: «Если МОК будет тянуть с восстановлением ОКР - мы будем обращаться в суд»

Глава Минспорта РФ и ОКР Михаил Дегтярев заявил, что в случае если МОК (Международный олимпийский комитет) будет тянуть с восстановлением прав ОКР, российская сторона обратиться в суд. Об этом Министр спорта написал у себя в колонке «РИА Новости Спорт».

«Если МОК будет тянуть с принятием решения, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится – мы будем обращаться в суд. Причем не только по поводу восстановления статуса ОКР, но и в связи с потерей денег, которые Россия тратит на подготовку спортсменов, которые в итоге не могут выступить на соревнованиях из-за санкций.

Впереди ключевое решение МОК – восстановление статуса Олимпийского комитета России под отборочный цикл Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Юридических препятствий для этого нет.», – написал Дегтярев.

Глава Минспорта России считает, что полноценное восстановление прав российских спортсменов – вопрос времени. Также Дегтярев добавил, что в настоящий момент более 70 международных федераций допускают российских атлетов до международных соревнований, а 4,5 тысячи спортсменов имеют допуск по олимпийским видам спорта. Также Дегтярев объявил, что в 2026 году в планах принять участие в 60 соревнованиях мирового значения.

Все российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. При этом некоторые федерации допускают россиян до международных стартов в нейтральном статусе. В зимних Олимпийских играх-2026 в Италии участвовало 13 из России в семи индивидуальных видах спорта. Единственную серебряную медаль с этих Игр привез российский ски-альпинист Никита Филиппов.