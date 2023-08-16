Дефолта не будет: какие уроки вынесла Россия из финансового шторма 1998 года

17 августа 1998 года Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте Фото: yeltsin.ru

Почему произошел дефолт 1998 года?

В понедельник, 17 августа 1998 года, Правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг. Позже ЦБ фактически отказался от поддержки курса рубля. Если 15 августа 1998 года официальный курс за доллар США составлял 6,3 рубля, то 1 сентября 1998 года — 9,33 рубля, а 1 октября – 15,9 рубля. Ураганная девальвация рубля – всего за пару месяцев он упал почти в 3 раза.

Почему это произошло? Дефолт и девальвация были абсолютно закономерными в силу целого ряда взаимосвязанных причин:

Низкие мировые цены на нефть. В 1980-х годах стоимость рухнула из-за кризиса перепроизводства: с $37 за баррель на пике в 1980 году (около $105 – в ценах 2018 года) до $10 ($30 – в ценах 2018 года) в 1986 году. В июне 1998 года нефть торговалась на уровне $11 за баррель. Для молодой российской экономики, зависящей от цен на энергоресурсы, такие низкие нефтяные цены оказались фатальными.

В 1980-х годах стоимость нефти рухнула из-за кризиса перепроизводства Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Плачевное состояние российской экономики. После распада СССР экономические реформы не спасли, а скорее усугубили ситуацию. Россия прошла через период экономической дезинтеграции – были разорваны десятки тысяч производственных цепочек, потому что у каждого крупного предприятия были десятки и сотни заводов-смежников по всему Союзу. Предприятия закрывались тысячами, людей выбрасывали на улицу или не платили им зарплату, соответственно, терялись налоговые поступления. Плюс бушевала гиперинфляция, достигающая в начале 90-х порой трехзначных-четырехзначных цифр.

Безответственная бюджетная политика. Из-за плохого состояния экономики доходы бюджета снизились, по подсчетам известного экономиста Евгения Ясина, на 40%. Тем не менее Государственная Дума продолжала из года в года принимать несбалансированные бюджеты, то есть расходы не обеспечивались доходами. Более того, бюджетные расходы страдали необоснованностью и раздувались, главным образом из-за политических амбиций депутатов. Из-за этого случился хронический дефицит бюджета, который необходимо было как-то закрывать.

Предприятия закрывались тысячами, людей выбрасывали на улицу или не платили им зарплату Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Пирамида ГКО. Закрывать дефицит бюджета ошибочно решили через наращивания государственного долга путем эмиссии государственных долговых бумаг (ГКО). В условиях высоких процентных ставок (из-за инфляции) государству приходилось очень много платить держателям этих бумаг. Например, в середине 1998 года доходность ГКО удвоилась и составляла 49,2%. Такие высокие проценты государство могло оплачивать только от продажи новых госбумаг, то есть возникла классическая саморасширяющаяся финансовая пирамида с закономерно проглядываемым итогом – крахом.

Финансовый кризис в Юго-Восточной Азии 1997–1998 годов. Он-то как раз и выступил триггером для обрушения пирамидальной конструкции государственных заимствований. Из-за этих событий иностранные инвесторы к августу 1998 года просто перестали инвестировать в долги развивающихся стран, в том числе и в Россию. Массовый выход иностранцев из российского долгового рынка привел к неспособности правительства обслуживать выплаты по госбумагам, что и называется словом «дефолт».

После распада СССР экономические реформы не спасли, а скорее усугубили ситуацию Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему повторения истории с дефолтом не будет сейчас

Увы, но девальвация де-факто состоялась и сегодня. С начала года рубль упал по отношению к доллару на 43,5% в силу наращивания импорта и снижения экспорта. Теперь о дефолте. Россия имеет необходимые финансовые ресурсы, стране дефолт не грозит, уроки прошлого хорошо изучены. Напомню, что дефолт – это отказ или невозможность исполнения обязательств. Называем причины, почему ситуация сегодня принципиально другая.

Крайне низкий уровень государственного долга. Государственный долг РФ на начало 2023 года на весьма комфортном уровне в 15,1% ВВП. Сравните сами: уровень госдолга к ВВП в России в 1998 году был 68%. Кстати, уровень госдолга США сейчас составляет 107% к ВВП.

Стабильное состояние российской экономики. Россия успешно справилась с самой мощной в истории волной санкций, введенных против нее рядом стран. Главной фундаментальной причиной этого стал в целом рыночный характер российской экономики и высокая адаптивность российского бизнеса. Преимуществом России является протяженная граница со странами, которые не присоединились к санкциям, что ограничило их эффект.

По итогам второго квартала 2023 года Банк России констатировал, что ВВП РФ растет быстрее, чем ожидалось. В прогнозе регулятора это отражено как изменение прогноза динамики ВВП с 0,5-2% на 2023 год до 1,5-2,5%. По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. Дефицит бюджета России в 2023 году ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП, что не является критичным для каких-либо движений в сторону дефолта. В 1998 году дефицит бюджета составлял около 5% ВВП.

Девальвация, разумеется, доставит неприятные последствия для российской экономики, но они не будут фатальными. Их должна купировать очень жесткая денежно-кредитная политика (ключевую ставку уже подняли до 12%), ряд решений по валютным интервенциям, а также низкий уровень внешних заимствований и почти полное отсутствие иностранных инвесторов на российском долговом рынке. Да, будет тяжело с подъемом инфляции, но с ней у нас научились эффективно бороться – вспомните, с каких диких величин инфляции у нас начиналась российская экономика.

По оценке Банка России, восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена Фото: © Ludvig14, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

При каких обстоятельствах сейчас был бы дефолт?

Разумеется, почти при тех же, что и в 1998 году. Это полная открытость долгового и фондового рынка для иностранных инвесторов. Огромный дефицит бюджета и финансирование его через выпуск госбумаг. Неумение правительства и Центробанка совладать с инфляцией (например, не поднимать ключевую ставку). Плюс плачевное состояние экономики, прямо по мечтам западных политиков («российская экономика должна быть разорвана в клочья»). Плюс длительный период крайне низких мировых цен на ископаемые ресурсы.

Как видите, этих обстоятельств сейчас даже близко не наблюдается.