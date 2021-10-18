«Дефицита быть не должно»: Метшин поручил нарастить число пунктов вакцинации по Казани

В татарстанской столице нужно нарастить количество пунктов вакцинации от коронавируса. Соответствующее поручение на деловом понедельнике дал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Важно увеличить количество пунктов вакцинации, продлить их время работы, потому что многие могут сделать прививку только после рабочего дня», — пояснил казанский градоначальник.

Поручение прозвучало по итогам доклада о состоянии прививочной кампании в городе. Согласно последним данным, ежедневное количество казанцев, получающих прививку от коронавируса, за прошедшую неделю выросло с 1,5 тыс. до 7,3 тыс. человек в сутки.

