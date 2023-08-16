Дефицит учителей и СВО в учебниках: что ждет школы Татарстана в новом учебном году

На начало учебного года потребность в учителях составляет около 2 тыс. человек

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К началу учебного года не хватает около 2 тыс. учителей

«Статус, авторитет учителя — это очень важно. Нельзя забывать о преподавателях вузов. Подключите ректоров, чтобы рассмотреть все эти вопросы», — так отреагировал Раис Татарстана Рустам Минниханов на информацию о дефиците учителей в школах. Она прозвучала сегодня на августовском совещании работников образования и науки в Казани.

На начало учебного года потребность в учителях составляет около 2 тыс. человек, сообщил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По его словам, наибольшее количество вакансий имеется по таким предметам, как математика, физика, русский и иностранный языки, начальные классы».

Он добавил, что в предстоящем учебном году потребность в учителях математики составляет 306 человек. При этом КФУ и Набережночелнинский педагогический университет выпустили всего 147 таких специалистов. «Таким образом, потребность в учителях математики может быть закрыта лишь наполовину при условии, что все выпускники трудоустраиваются в школы республики», – отметил министр.

Такая же ситуация складывается и с учителями физики. При общей потребности в 146 человек Казанский федеральный университет выпустил лишь 40 педагогов, уточнил Хадиуллин.

Ильсур Хадиуллин: «Наибольшее количество вакансий имеется по таким предметам, как математика, физика, русский и иностранный языки, начальные классы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Частично проблема с педагогическими кадрами решается за счет привлечения к работе в школах студентов вузов, успешно обучившихся три года. В прошлом учебном году в школах и детских садах республики работали 445 таких студентов.

«Однако ситуация остается критической и требует комплексного решения, включающего адресную профориентационную работу со школьниками, мотивационные мероприятия по привлечению учителей со стороны муниципалитетов и вузов», – подчеркнул министр.

Первый единый учебник по новейшей истории поступит в школы до 1 сентября

Тем временем главной темой совещания стало решение Министерство просвещения России назвать приоритетным направлением – создание единого образовательного пространства во всех регионах страны. Для этого обновлены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), разработана единая общеобразовательная программа, а также учебники, доложил сегодня Хадиуллин.

Еще в прошлом году утверждены обновленные общеобразовательные программы. Они разработаны по всем учебным предметам. Программы вводятся с 1 сентября. Кроме того, в прошедшем учебном году первые и пятые классы перешли на обновленные ФГОС. Теперь к ним добавятся вторые, шестые и десятые классы.

Чтобы обеспечить единство образования, до конца 2025 года будут подготовлены новые учебники по всем предметам Фото: © «Татар-информ»

Чтобы обеспечить единство образования, до конца 2025 года будут подготовлены новые учебники по всем предметам. Полный переход на них планируется провести в ближайшие пять лет.

«В настоящий момент включается в федеральный перечень одна завершенная линейка по каждому учебному предмету. До 1 сентября ожидаем единые государственные учебники для старшеклассников, а до 1 марта 2024 года они будут разработаны по русскому языку, литературе, окружающему миру, географии, ОБЖ», – отметил министр.

В частности, создан первый единый учебник по новейшей истории для 10 и 11 классов. Он содержит курсы по истории России и всеобщей истории, в них включен материал о специальной военной операции и вхождении в состав России новых субъектов. Учебник для 11 класса поступит в школы до 1 сентября.

Школьников научат оформлять классы и создавать театральные костюмы

Особое внимание в новом учебном году будет уделено воспитанию учащихся, в том числе трудовому. В Федеральный закон «Об образовании» уже внесены изменения, касающиеся обязательного участия школьников в трудовых задачах.

Предполагается, что ученики будут сажать деревья и цветы на пришкольной территории, заниматься оформлением школьных площадок или классов, создавать театральные костюмы, помогать музеям или библиотекам. «Согласия родителей при этом не потребуется», – уточнил Хадиуллин.

Ученики в новом учебном году будут сажать деревья и цветы на пришкольной территории, заниматься оформлением школьных площадок или классов Фото: © «Татар-информ»

Важным событием, по словам министра, станет введение в образовательных организациях должности «советник по воспитанию». Они будут вовлекать учащихся в социальную активность, обеспечивать занятость детей.

Кроме того, с нового учебного года во всех школах внедрят единую модель профориентации. Так, в 6–11-х классах еженедельно во время внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации «Россия – мои горизонты».

Во всех школах и детских садах будут открыты первичные отделения «Движения первых» и созданы комнаты детских инициатив. А для начальных классов с 1 сентября стартует проект «Орлята России».

Традиционно около половины выпускников девятых классов планируют получать дальнейшее образование в старшей школе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 50 школ не откроют десятые классы

Хадиуллин рассказал, что традиционно около половины выпускников девятых классов планируют получать дальнейшее образование в старшей школе. В новом учебном году для них будет открыто более тысячи десятых классов.

Однако в 57 школах Татарстана открытие десятых классов не предусмотрено. Наиболее проблемная ситуация – в Менделеевском районе, где из 15 школ десятые классы откроются только в шести организациях.

При этом министр заметил, что более чем в половине школ запланировано открытие десятых классов только универсального профиля. К таким образовательным организациям относятся 11 гимназий и 5 лицеев республики.

«Поручаем муниципальным органам управления образования провести анализ их учебных планов в части определения предметных областей, изучение которых можно запланировать на углубленном уровне», – подчеркнул глава Минобрнауки.

«Важно показать талантливым абитуриентам перспективы получения высшего образования, трудоустройства и карьерного роста в Татарстане» Фото: © «Татар-информ»

Семеро из девяти двухсотбалльников ЕГЭ будут учиться в вузах Москвы и Петербурга

Еще один важный вопрос, по словам Хадиуллина, связан с выпускниками-отличниками, которых необходимо удержать в республике. По предварительной информации, в Татарстане семеро из девяти двухсотбалльников ЕГЭ планируют дальнейшее обучение в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Хочу обратиться к руководителям наших вузов и предприятий, главам муниципалитетов. Из 14 двухсотбалльников прошлого года в вузах республики обучаются только шесть человек», – заявил министр.

По его мнению, важно показать талантливым абитуриентам перспективы получения высшего образования, трудоустройства и карьерного роста в Татарстане.

Он привел в пример положительный опыт Казанского федерального университета. Руководство вуза приняло решение о выплате однократной стипендии до 300 тыс. рублей первокурсникам – победителям и призерам международных и всероссийских олимпиад школьников, стобалльникам ЕГЭ.

Глава Минобрнауки отметил, что в 43 районах Татарстана наблюдается 100-процентная доступность дошкольного образования Фото: © «Татар-информ»

В четырех районах Татарстана наблюдается нехватка детсадов

Говоря о наличии мест в детсадах, глава Минобрнауки отметил, что в 43 районах Татарстана наблюдается 100-процентная доступность дошкольного образования. При этом есть риск недостижения этого показателя в Пестречинском и Лаишевском районах, где ведется интенсивное строительство жилья.

«Хочу отдельно обозначить проблему несогласованности в планировании строительства жилья и объектов образования в этих, а также Высокогорском и Тукаевском районах, которая приводит к нехватке мест в образовательных организациях», – подчеркнул Хадиуллин.

Он добавил, что в деревне Куюки Пестречинского района проживают 2,5 тыс. детей школьного возраста. При этом работает только одна общеобразовательная организация – лицей «Алгоритм».

«Мы вынуждены исправлять ситуацию в авральном порядке, хотя ее можно было не допустить на этапе формирования планов застройки на муниципальном уровне», – подчеркнул Хадиуллин.

Всего в республике более 200 тыс. детей посещают дошкольные организации. За последние годы открыто около 300 новых детских садов.