Дефицит учителей и промышленность: что обсудили актанышцы на автобусном марафоне

Актанышский район встретил участников автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». В рамках мероприятия они пообщались с активистами муниципалитета в местном Дворце культуры, обсудили идеи и предложения жителей и определили приоритетные направления работы на пятилетний период.

Участниками встречи в Актанышском районе стали председатель Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, депутат Госсовета, председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин, художественный руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев и глава района Ленар Зарипов. Модератором встречи выступил генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ шестого созыва Ильшат Аминов.

«Несмотря на новые вызовы и глобальные структурные изменения в экономике, мы стараемся не снижать темпов экономического развития. Актанышский район активно участвует в федеральных и региональных программах. Каждый год строятся новые ФАПы, идет капитальный ремонт сельских амбулаторий <…> Всё это делается в рамках национального проекта "Здоровье", реализуемого в нашей стране», – рассказал в рамках встречи Ленар Зарипов.

Помимо этого, в муниципалитете проводят планомерную работу в системе образования. Ремонтируют образовательные и спортивные учреждения, дома культуры, создают центры образования естественно-научной и технологической направленностей. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» каждый год обновляют районные дороги. Все это реализуется благодаря национальным проектам, инициированным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Немало внимания уделяют также поддержке бойцов, отправившихся в зону специальной военной операции и их семей. С начала СВО актанышцы собрали и отправили 13 гуманитарных грузов военным и жителям Донбасса на сумму более 40 миллионов рублей.

«На сегодняшний день готовится к отправке очередной гуманитарный груз. Я сам лично 2 раза ездил к нашим ребятам в зону СВО. Радует то, как отзываются о наших бойцах их командиры. Мы гордимся ими и желаем, чтобы они живые и здоровые вернулись домой, к семьям, к родным», – поделился глава района.

Прозвучали в рамках встречи также вопросы улучшение качества жизни населения, обновления коммунальной инфраструктуры, поддержки семей бойцов СВО и других нуждающихся категорий населения. Жители района, обращаясь к приехавшим на встречу официальным лицам, попросили их рассмотреть возможность создания новых производств для развития экономического потенциала. Волновал актанышцев также острый вопрос нехватки учителей.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Материал подготовлен при участии Руслана Усманова

Фотографии предоставлены Русланом Усмановым