Дефицит трудовых ресурсов на стройках Москвы составляет 40%

Дефицит трудовых ресурсов на стройках в Москве оценивается в 40%, заявил зам столичного мэра Андрей Бочкарев, передает ТАСС. Бочкарев отметил, что не хватает как рабочих, так и инженеров.

«Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25-30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем», — сказал Бочкарев.

Заммэра также рассказал, что раньше в столице насчитывалось около 120 тыс. мигрантов, а сейчас их всего около 40 тыс. В основном мигранты приезжают из Узбекистана и Киргизии, хотя до этого лидировал Таджикистан.

«Выход один. Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли — в среднем 150 тыс., у финского рабочего — 240 тыс., в Великобритании — 250 тыс. И там не привозят рабочих из-за границы», — считает он.

Бочкарев подчеркнул, что поставил задачу коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который предусмаривал бы возможность обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы. При таком подходе, добавил он, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше, чтобы ускорить темпы строительства в два раза.

Однако, он также обатил внимание на то, что на ряде столичных объектов плановая численность рабочих составляла 450 человек, но в конечном счете подрядчику удалось справиться с поставленными задачами с командой из 170 строителей.