Экономика 14 февраля 2026 21:45

Дефицит торгового баланса Украины в 2025 году превысил 44 млрд долларов

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в 2025 году превысило 44 млрд долларов. Такие данные приводит Государственная таможенная служба Украины, сообщает «ТАСС».

По итогам 12 месяцев 2025 года общий товарооборот страны составил 125,1 млрд долларов. Импорт достиг 84,8 млрд долларов, тогда как экспорт составил 40,3 млрд.

Крупнейшим поставщиком товаров на украинский рынок в январе – декабре стала КНР – объем импорта из этой страны составил 19,2 млрд долларов. Далее следуют Польша (7,9 млрд долларов) и Германия (6,6 млрд долларов).

Основными покупателями украинских товаров за тот же период стали Польша (5 млрд долларов), Турция (2,7 млрд долларов) и Германия (2,4 млрд долларов).

Для сравнения, в 2024 году дефицит торгового баланса Украины составлял 29,1 млрд долларов. Тогда глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев называл этот показатель рекордным.

