Чернышенко: «По технологиям искусственного интеллекта Иннополис играет ведущую роль»

Инструменты развития технологий искусственного интеллекта в России обсудили сегодня в Иннополисе ведущие эксперты страны. В дискуссии приняли участие вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Инструменты развития технологий искусственного интеллекта в России обсудили сегодня в Иннополисе ведущие эксперты страны

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Татарстан — один из лидеров в развитии IT-сферы нашей страны»

В своем приветственном слове Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика является одним из флагманов развития цифровизации в России.

«Татарстан — один из лидеров в развитии IT-сферы нашей страны. Республика занимает первую позицию по цифровизации регионов в рейтинге „Сколково“. IT-индустрия Татарстана насчитывает около 3 тыс. компаний и более 40 тыс. специалистов. Это результат комплексной работы по целому ряду направлений. В первую очередь мы уделяем большое внимание развитию соответствующей инфраструктуры», — отметил Рустам Минниханов.

Он пояснил, что в 2009 году в Казани был создан первый в России IT-парк. На сегодняшний день работает аналогичное учреждение в Набережных Челнах. А также в Татарстане создан также первый в стране город высоких технологий Иннополис, который совмещает в себе особую экономическую зону, научно-образовательную инфраструктуру и комфортную городскую среду.

Рустам Минниханов: «Татарстан — один из лидеров в развитии IT-сферы нашей страны» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме того, в Иннополисе большое внимание уделяют подготовке кадров. Так, уже Федеральном образовательном центре в городе будущего прошли курсы повышения квалификации около 16 тыс. преподавателей со всей страны. До конца 2024 года эту цифру планируется повысить до 80 тыс.

«Иннополис играет ведущую роль в разработке образовательных программ по технологиям ИИ»

Одним из первых на заседании выступил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он рассказал о программах поддержки развития искусственного интеллекта (ИИ) в стране и отметил дефицит кадров в этой сфере.

«У нас разрабатываются образовательные программы по технологиям искусственного интеллекта. В этом Иннополис играет ведущую роль, так как их программы распространяются на все наши учебные заведения», — заявил Чернышенко.

По его словам, к 2024 году в России стоит цель, чтобы в вузах стало на 10 больше программ бакалавриата и на 40 — магистратуры, связанных с искусственным интеллектом. Уже сейчас появилось около 7 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах на существующие подобные специальности, но их нужно еще больше в связи с дефицитом специалистов на рынке.

Дмитрий Чернышенко рассказал о программах поддержки развития искусственного интеллекта в стране и отметил дефицит кадров в этой сфере Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В этом году на программы высшего образования по направлению IT за счет федерального бюджета поступило уже 80 тыс. человек. Планируется, что к 2024 году планируется, что число тех, кто пройдет обучение по IT-специальностям, достигнет 500 тыс. человек», — добавил Чернышенко.

При этом дефицит специалистов это не покрывает, нужно еще больше увеличивать число обучающихся, уверен зампред Правительства РФ.

«Главное — понять, кто будет отвечать за ошибки искусственного интеллекта»

Одной из ключевых тем заседания стало правовое регулирование технологий, связанных с искусственным интеллектом. В частности, были рассмотрены вопросы безопасности данных, а также подготовка и удержание в стране IT-специалистов.

«Этот год стал во многом определяющим для развития искусственного интеллекта в нашей стране. Две ключевые задачи — снятие избыточных барьеров для введения технологий искусственного интеллекта, создание правовой среды для этого. Но также одной из важнейших целей остается обеспечение безопасности данных наших граждан. Мы должны четко понимать, как мы обеспечим конфиденциальность частной жизни и кто будет нести ответственность за ошибки ИИ», — заявил председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак.

Андрей Турчак: «Мы должны четко понимать, как мы обеспечим конфиденциальность частной жизни и кто будет нести ответственность за ошибки ИИ» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, многие вопросы в правовом поле в России, связанные с искусственным интеллектом, еще не решены. В частности, не определено юридическое понятие термина, а также не учтено авторское право при развитии технологии.

Кроме того, Турчак выдвинул предложение, что человек, получая ту или иную услугу, должен быть уведомлен, что в решении задействован искусственный интеллект. При этом он должен иметь возможность оспорить это решение с участием человека.

Также он затронул тему изменения рынка труда в случае развития искусственного интеллекта. По его мнению, количество вакансий, которое появляется благодаря ИИ, примерно такое же, как и количество поглощаемых технологиями.

«Иннополис стал достойной площадкой для проведения мероприятий IT-сферы»

Татарстан является достойной площадкой для проведения в 2022 году крупного форума, посвященного IT-индустрии. Такое мнение на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ в Иннополисе высказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максут Шадаев.

Максут Шадаев считает, что Татарстан является достойной площадкой для проведения в 2022 году крупного форума, посвященного IT-индустрии Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Иннополис стал достойной площадкой для проведения мероприятий IT-сферы. Если мы говорим про следующий год, то предлагаю сделать большой форум в Татарстане для IT-специалистов, госслужащих и многих других. Мне кажется, очень правильно будет провести его именно в республике», — заметил федеральный министр.

Шадаев подчеркнул, что является частым гостем Иннополиса и ему очень нравится, как динамично и технологично развивается город.

«Я рад, что мы сделали Университет Иннополис площадкой для развертывания систему подготовки специалистов современных цифровых компетенций. Я считаю, что на текущий год нам удалось добиться желаемого результата и Иннополис становится центром изменения всей системы подготовки специалистов как IT-профиля, так и по традиционным», — заключил глава Минцифры РФ.

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ прошло в Иннополисе не случайно. В самом молодом городе России системы искусственного интеллекта развивают уже около 10 лет. В Иннополисе с 2018 года действует первая в России служба беспилотных такси, где автомобилями вместо водителя управляют системы искусственного интеллекта.