Дефицит школ, учителей и рестораны вместо столовых: как Казань встречает учебный год

Темпы строительства школ в Казани не успевают за возрастающим количеством школьников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Школы Казани примут рекордное количество учеников

В этом году за школьные парты сядут свыше 174 тыс. детей, из которых 20 тыс. – первоклассники. Это самые высокие показатели за 20 лет, заявил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов сегодня на деловом понедельнике в мэрии.

«В День знаний свои двери откроют 4 новые школы: на улицах Сибгата Хакима и Рауиса Гареева, а также в жилом районе “Салават Купере” и ЖК “Светлая долина”», – отметил он.

По словам Ризванова, новые школы оснащены многофункциональными спортивными зонами, трансформируемыми образовательными пространствами и оборудованными учебными кабинетами. При этом каждая образовательная организация со своим дизайном и концепцией.

Ирек Ризванов рассказал, что в этом году этом году за школьные парты сядут свыше 174 тыс. детей, из которых 20 тыс. – первоклассники Фото: kzn.ru

«Почти 30 микрорайонов испытывают дефицит школ»

Однако темпы строительства школ не успевают за возрастающим количеством школьников. Каждый год число учащихся увеличивается на 8-10 тыс. человек.

«Казань – один из рекордсменов в стране по вводу новых учебных заведений, однако остается почти 30 микрорайонов, которые испытывают дефицит школ», – добавил Ризванов.

Частично проблема решается за счет организации маршрутов школьных автобусов. Так, дети из поселков Вишневка и Привольный ездят как в ближайшие школы Приволжского района, так и в другие учреждения города. Всего в Казани ежедневно перевозят более 2 тыс. детей по 31 школьному маршруту.

Ризванов также сообщил, что в этом году отремонтированы 17 школ и 7 детских садов. Все они будут готовы к открытию в День знаний. Всего за последние 10 лет отремонтировано 106 школ и 88 детсадов.

«За 5 лет мы построили 16 новых школ и дополнительных корпусов, но в листе ожидания школы еще в 29 микрорайонах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На строительство требуется несколько годовых бюджетов Казани

«На протяжении последних лет 1 сентября становится для нас серьезным вызовом. В этом году мы принимаем плюс 10 тыс. школьников, а всего за парты сядут 174 тыс. детей. Это больше, чем Зеленодольск и Зеленодольский район вместе взятые», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что школы в городе становятся гигантскими. Например, в 185-м лицее, который рассчитан на 1,5 тыс. детей, будут учиться в две смены свыше 3 тыс. школьников. Кроме того, в четырех школах в этом году организовали по 13 первых классов, а в одной – 15.

«Бурный рост и строительство города приводит к тому, что мы еле-еле справляемся. Только за год мы построили 4 новые школы на 6 тыс. учащихся, что рекорд для Казани, но этого едва хватает. За 5 лет мы построили 16 новых школ и дополнительных корпусов, но в листе ожидания школы еще в 29 микрорайонах. Причем в 15 из них острая необходимость в учебных заведениях», – подчеркнул мэр.

По его словам, на строительство потребностей по новым школам требуется несколько годовых бюджетов Казани. «Поэтому, несмотря на поддержку, мы нуждаемся в еще большем финансировании. И хоть мы являемся лидерами по строительству социальных объектов, а больше нас строит только Москва, мы понимаем проблемы и направляем на их решение все возможные ресурсы, однако наш бюджет не позволяет поддерживать нужную скорость», – сказал Метшин.

В казанских школах наблюдается также дефицит учителей начальных классов практически по всем направлениям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дефицит учителей начальных классов

Наряду с дефицитом мест в казанских школах наблюдается также дефицит учителей начальных классов практически по всем направлениям. По словам Ризванова, Управление образования исполкома Казани тесно взаимодействует по этому вопросу с педагогическим колледжем города и КФУ.

Так, в Казани ежегодно проводится конкурсный отбор выпускников школ на целевую подготовку педагогических кадров. На сегодняшний день по этой программе высшее образование получают 195 студентов.

«Начиная с первого курса студенты тесно взаимодействуют с образовательной организацией, в которой будут работать», – добавил начальник Управления образования исполкома Казани.

Он отметил, что потребность в специалистах решается и за счет иногородних педагогов. Причем кадры приезжают не только из соседних муниципалитетов, но и из других регионов страны. Так, за два года в Казань переехали 130 педагогов.

Рима Мухамедшина отметила, что растущая численность школьников требует постоянной модернизации основных производственных мощностей Фото: kzn.ru

90% столовых реконструированы в рестораны

В школах Казани к новому учебному году реконструировали 21 пищеблок в школьные рестораны. Всего с 1 сентября в формате ресторанов будут работать 169 столовых, что составляет 90% от общего числа, сообщила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

«Благодаря открытию новых школ появилось 2880 новых посадочных мест. В отремонтированных прибавилось 478 мест. Всего за пять лет благодаря ремонту и открытию количество посадочных мест выросло более чем на 11 тысяч», – рассказала Мухамедшина.

По ее словам, средства на модернизацию уже третий год выделяют по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова по программе обеспечения младших классов бесплатным горячим питанием. В этом году республика направила 220 млн рублей. Кроме того, департамент питания направил 105 млн рублей на замену производственного оборудования, мебели, закупку декоративных элементов и образовательных постеров.

«Замена и модернизация оборудования проводится не только там, где идет ремонт, а во всех школах, где это необходимо, и на протяжении всего учебного года», – добавила глава департамента.

Особое внимание также уделяется тому, чтобы сделать питание учащихся разнообразным, здоровым и сбалансированным. Для этого с сентября во всех школьных столовых предложат салат-бар, который дает возможность детям самостоятельно составлять овощные салаты из разных ингредиентов и заправок, исходя из своих предпочтений.

«Во-первых, мы детей приучаем правильно питаться, а во-вторых, самостоятельно выбирать продукты. Это гарантирует, что содержимое тарелки не окажется в пищевых отходах», – прокомментировал Метшин.

В школах Казани к новому учебному году реконструировали 21 пищеблок в школьные рестораны Фото: © «Татар-информ»

«Мы испытываем острейший дефицит профессиональных кадров»

«В настоящее время, как и вся отрасль общественного питания, мы испытываем острейший дефицит профессиональных кадров», — перешла к проблемам департамента Рима Мухамедшина.

Для частичного решения проблемы выпускникам 9 классов, которые не поступили в колледжи и не хотят продолжать обучение в школах, предлагают поработать в школьных столовых и одновременно выучиться на повара. Такое обучение длится 3 месяца и оплачивается департаментом.

Кроме того, ведомство запустило массовую рекламу, чтобы проинформировать о вакансиях, в том числе через рассылку в родительских чатах и через СМИ.

Мухамедшина добавила, что растущая численность школьников требует постоянной модернизации основных производственных мощностей. Так, сейчас идет работа над увеличением площади горячего цеха комбината питания в 1,5 раза — с 437 до 750 квадратных метров.

«Для нас департамент питания – важнейшее направление городского хозяйства, поэтому мы системно уделяем этому внимание. Это нынешнее и будущее здоровье наших детей», – заключил мэр Казани.