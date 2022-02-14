«Дефицит новых автомобилей сохранится в течение 2022 года и затронет часть 2023 года»

Глобальные проблемы с микросхемами вызвали дефицит на рынке новых автомобилей в России и Татарстане. Нехватка авто на первичном рынке привела к росту цен на подержанные машины. Какие тенденции наблюдались на авторынке в прошлом году и чего стоит ждать в наступившем – в обзоре ИА «Татар-информ».

Всего в России в 2021 году было продано 1,7 млн автомобилей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается»

В прошлом году мировой автопром столкнулся с дефицитом микрочипов – эти элементы используются во всех электронных устройствах. Сказались ряд факторов – и ограничения в ряде стран-производителях и то, что спрос превысил предложение: чипы в период пандемии стали высоко востребованы не только у автопроизводителей, но и заводов, выпускающих компьютеры, электронику, бытовую технику.

Нехватка микрочипов привела к дефициту новых машин и росту цен на них. Продажи в России начали падать со второго полугодия, пика достигли в четвертом квартале – каждый месяц реализация сокращалась примерно на 20%. Всего в России в 2021 году было продано 1,7 млн автомобилей. В целом в прошлом году реализация выросла на 4,3%, но только за счет второго квартала, и низких показателей 2020 года из-за локдауна, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«Негативная тенденция последних двух кварталов 2021 завершилась огромным снижением на 19,9% в декабре, когда было продано всего 133,5 тыс. автомобилей. Все это – результат негативного влияния на рынок глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и так далее. Признаков скорого улучшения ситуации не наблюдается», – сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Средняя стоимость новых автомобилей в России в прошлом году выросла на 20% или 300 тыс. рублей Фото: ИА «Татар-информ»

По данным АЕБ, в прошлом году больше всего спрос упал на новые автомобили марок Volkswagen и Honda – на 14% и 12% соответственно. Помимо этого, на 9% снизились продажи на бренд Nissan и на 11% уменьшилось количество проданных УАЗов.

В декабре 2021 года упали продажи автомобилей Hyundai и Volkswagen – на 54% и 53% соответственно. Помимо этого, на 52% снизились продажи на бренд Lexus и на 51% уменьшилась реализация автомобилей УАЗ.

Падение продаж продолжилось и в январе – в целом в России реализовано на 3,7% меньше легковых и легких коммерческих автомобилей, чем годом ранее – всего 91,7 тыс. штук.

Продажи новых автомобилей в Татарстане снизились на 7%

По данным агентства «Автостат», в прошлом году в автосалонах Татарстана продажи новых автомобилей снизились на 7% по сравнению с 2020 годом. Несмотря на это, республика вошла в пятерку регионов России, в которых было продано наибольшее число машин, с результатом в 60 тыс. единиц.

Средняя стоимость новых автомобилей в России в прошлом году выросла на 20% или 300 тыс. рублей. Аналитики «Автостата» отмечают, что такой скачок показателя средней цены в последний раз был замечен в 2015 году – тогда цены тоже выросли на 20%. В последующие года, вплоть до 2021 года, рост был в пределах 10%.

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По данным Росстата, средний чек на новые отечественные автомобили в Татарстане за 2021 год вырос на 19% и достиг 710 тыс. рублей. Стоимость новых иномарок поднялась на 25% – до 1,3 млн рублей.

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Волна проблем на первичном рынке накрыла сегмент подержанных автомобилей – так как новых автомобилей было мало, а цена на них стала высока, часть покупателей ушла на вторичный рынок. Спрос на вторичном рынке вырос, как и стоимость б/у машин.

На «вторичке» самые «ходовые» – отечественные машины

По информаци Росстала, средняя цена иномарок на вторичном рынке за 2021 год увеличилась на 6% – до 530 тыс. рублей.

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По оценке «Авито Авто», в Татарстане средняя цена автомобилей с пробегом в прошедшем году выросла на 24,2% по сравнению с 2020 годом и составила 385 тыс. рублей.

Самыми популярными марками подержанных автомобилей в республике стали ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Chevrolet и Renault. При этом отечественные модели самые востребованные среди всех моделей – они занимают до трети рынка. Наиболее «ходовыми» в республике оказались автомобили LADA Kalina, LADA 2114 Samara, LADA Granta, LADА Priora и Kia Rio.

В премиум-сегменте вторичного рынка авто возрастом до трех лет в Татарстане, средняя цена увеличилась на 25% в сравнении с 2020 годом и составила 3,7 млн рублей. А самыми популярными марками стали Mercedes, Lexus и BMW.

«Как правило, покупатели премиум-сегмента в меньшей степени подвержены влиянию рыночной ситуации, на их выбор в основном влияют личные возможности и потребности. В ситуации с нехваткой новых моделей в дилерских центрах у таких клиентов растет интерес к автомобилям с пробегом в возрасте до 3-х лет. Отличаясь хорошим техническим состоянием, а также современными характеристиками и дизайном, в условиях дефицита такие автомобили являются прямой альтернативой новым», – подчеркивает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Аналитики «Авито.Авто» отмечают, что автомобили с пробегом в Казани продолжили дорожать в начале 2022 года. В январе, по расчетам сервиса, в среднем б/у автомобиль стоил 790,2 тыс. рублей. Рост – в 1,6 раза по сравнению с январем 2021 года.

«Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом. В наиболее выигрышном положении сейчас находятся продавцы ходовых моделей с пробегом, так как в условиях высокой конкуренции у них есть возможность выгодно продать свой автомобиль», – отметил Вотяков.

Отечественные модели самые востребованные среди всех моделей – они занимают до трети рынка Фото: © Салават Камалетдинов / Иа «Татар-информ»

«Машины, которые в прошлом году стоили 300 тысяч рублей, сейчас продаются за 500 тысяч»

Согласно исследованию сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», 44% опрошенных автомобилистов из Казани считают, что после пандемии 2020 года автомобиль можно продать по более высокой цене. Еще 26% респондентов отметили, что в перспективе ближайших двух лет продать личное транспортное средство станет еще более выгодно.

«Вслед за новыми подорожали и авто с пробегом. Точно в процентах не скажу, но, например, машины, которые в прошлом году стоили 300 тысяч рублей, сейчас продаются за 500 тысяч. Естественно, люди видят, что цены растут, и свою машину дешево продавать не будут. Когда начался дефицит в автосалонах, довольно большая часть рынка подержанных авто перешла в руки автодилеров», – сообщил ИА «Татар-информ» эксперт по подбору авто в Казани Фарит, пожелавший не раскрывать свою фамилию.

Так как новых автомобилей было мало, а цена на них стала высока, часть покупателей ушла на вторичный рынок Фото: ИА «Татар-информ»

Он также отметил, что намного меньше, чем 2-3 года назад, стало предложений на популярных сервисах по продаже машин. Если раньше там было по 15-16 тыс. актуальных объявлений, то сегодня – всего около 4-5 тысяч.

Эксперт напомнил, что новый автомобиль быстрее теряет свою стоимость. «После выхода из автосалона он становится дешевле на 10-15 процентов. А стоимость подержанного падает не так сильно, он просто немного теряет из-за инфляции. Например, купил ты авто за 500 тысяч рублей, ты его и на следующий год, и через два года можешь продавать за ту же цену. Конечно, при условии, что аккуратно ездишь и своевременно обслуживаешь его», – сказал собеседник агентства.

Он сказал, что сам ни разу не покупал новый автомобиль. «Для себя я ищу такие, что ездили пару лет. Чем за один миллион брать из автосалона пустую машину, за эту же цену я возьму самую лучшую комплектацию той же модели и буду ездить с комфортом. Двухлетний автомобиль, если на нем ездили аккуратно, в ближайшем будущем не потребует больших затрат. В автосалоне разница между начальной и полной комплектацией составляет примерно полмиллиона рублей – сейчас автосалоны накручивают стоимость за счет дополнительного оборудования. И эта добавленная автосалоном стоимость при продаже не оправдывается», – уверяет эксперт.

Нехватка новых машин у дилеров будет и дальше ощущаться, что негативно скажется на выдаче кредитов для них Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Без поддержки государства количество автокредитов продолжит уменьшаться

О росте цен косвенно можно судить по размеру автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, в Татарстане средний размер такого кредита за год вырос почти на 300 тыс. рублей или на 31,5%. В декабре прошлого года средний чек достиг 1,2 млн рублей.

В прошлом году Татарстан вошел в топ-5 регионов России по количеству выданных кредитов – жители республики, по оценке бюро, оформили 44,5 тыс. займов на приобретение машин. Однако количество снизилось за год на 0,7%, а в декабре количество автокредитов упало на 11% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

НБКИ объясняет сокращение выдачи автокредитов и одновременный рост среднего чека продолжающимся дефицитом новых автомобилей.

«Бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что, в целом, можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли. Дефицит рано или поздно закончится, а кредитование на покупку б/у автомобилей останется, и будет развиваться», – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по количеству выданных кредитов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Нехватка новых машин у дилеров будет и дальше ощущаться, что негативно скажется на выдаче кредитов для них. К тому же непонятно, что будет с программами льготного кредитования «Первый» и «Семейный автомобиль», – добавил представитель «Автостата» Азат Тимерханов.

Эксперты и аналитики рынка автомобилей уверены, что без возобновления программ льготного автокредитования, количество кредитов на новые автомобили в этом году продолжит сокращаться.

Автомобилей будет не хватать, а цены продолжат расти

Ассоциация европейского бизнеса полагает, что все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 года. А значит, автомобильный рынок не претерпит значительных изменений, рост продаж прогнозируется на 3,3% до 1,72 млн единиц.

В 2022 году машин будет по-прежнему не хватать, а цены продолжат расти Фото: ИА «Татар-информ»

Агентство «Автостат» разработало три сценария развития ситуации. «Российский рынок новых легковых автомобилей в 2022 году может измениться следующим образом: упасть на 12% (пессимистичный сценарий), сократиться на 4% (базовый), вырасти на 4% (оптимистичный)», – сообщил ИА «Татар-информ» Азат Тимерханов.

По его мнению, дефицит новых автомобилей сохранится в течение всего 2022 года и даже затронет часть 2023 года, со всеми вытекающими последствиями: машин будет по-прежнему не хватать, а цены расти. Причем как на первичном, так и вторичном рынках.

«В целом по России мы ожидаем в 2022 году двузначный рост цен на автомобили. По новым - на 15-20%, по подержанным - на 20-25%», – сообщил автоэксперт.

Владелец федеральной автомобильной компании Автосеть.РФ Руслан Абдулнасыров тоже считает, что рост цен на автомобили в 2022 году во всех сегментах продолжится, однако не называет точные цифры.