Дефицит бюджета Татарстана за 2022 год составил 16 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана на 2022 год увеличены на 45,5 млрд рублей, расходы – на 52,6 млрд рублей. Законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, приняли депутаты на 39-м заседании Госсовета РТ.

«Этот финансовый год был непростой. Требовались постоянный мониторинг ситуации и принятие соответствующих оперативных мер для обеспечения макроэкономической стабильности», – сказал председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Депутат пояснил, что дополнительные средства в бюджете появились за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 25,5 млрд и безвозмездных поступлений из федерального бюджета – более 20 млрд рублей.

Парламентарии утвердили бюджет республики на 2022 год со следующими параметрами: доходы – 450,7 млрд рублей, расходы – 466,8 млрд рублей, дефицит – более 16 млрд рублей.