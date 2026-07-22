Дефицит бюджета Татарстана на 2026 год составит 30,9 млрд рублей

Доходы бюджета Татарстана на этот год увеличат на 48,7 млрд рублей, расходы – на 65,7 млрд рублей. Таким образом, доходы бюджета РТ прогнозируются в объеме 600,9 млрд рублей, расходы – 631,8 млрд рублей. Дефицит составит 30,9 млрд рублей. Законопроект, которым вносятся изменения в закон о бюджете РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, поддержали сегодня на 22-м заседании Госсовета РТ.

«С учетом исполнения бюджета республики за шесть месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы бюджета республики на 2026 год предлагается увеличить на 37,1 млрд рублей. Объем неналоговых доходов предлагается увеличить более чем на 10 млрд рублей», – сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов, представляя проект закона.

По налогу на прибыль организаций плановое назначение увеличат на 14,7 млрд рублей. Плановый показатель по налогу на доходы физлиц повышен на 2,7 млрд рублей, что в основном связано с ростом средней заработной платы.

Налог на имущество организаций в бюджете увеличен на 6,8 млрд рублей с учетом его поступлений за полгода.

В разделе «Безвозмездные поступления» сумма средств выросла на 11,5 млрд рублей за счет федерального бюджета и прочих поступлений, рассказал глава Минфина.

Кроме того, по его словам, предлагается скорректировать государственный долг республики. Это связано со списанием в июне 2/3 задолженности по федеральным бюджетным кредитам в размере более 23,7 млрд рублей и изменением графиков погашения долгов по специальным казначейским кредитам.